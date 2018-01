“El consumidor debe reconocer el auténtico queso palmero porque hay mucho fraude”

El queso palmero es “uno de los mejores de España y, por supuesto, de Canarias, está muy bien posicionado y por eso hay mucho fraude”, ha asegurado a La Palma Ahora Ana Bel Rodríguez, bióloga y técnica del Consejo Regulador de Denominación de Origen Queso Palmero, que imparte talleres para formar e informar al consumidor. “Se trata de enseñar cómo poder reconocer un queso palmero por el olor, sobre todo los ahumados; formar al consumidor para que haga una buena compra”, explica.

El auténtico queso palmero con Denominación de Origen solo puede ser ahumado “con pinillo o madera de pino, cáscara de almendra o tunera seca (penca)”, subraya esta especialista. “Si no está ahumado con estos tres materiales podemos descartar que se trate de queso palmero”, asegura, y reconoce que “desgraciadamente, en el mercado hay quesos ahumados con otros materiales que no dan buenos sabores, sabores a limpio, y no son, lógicamente, queso palmero”.

En los talleres, Ana Bel enseña a realizar una cata "pero nos detenemos en el aroma y en el olor del queso para que el consumidor sepa cómo elegir un buen queso mediante sus propios conocimientos, porque falta información aunque hay un consumidor responsable que quiere comer cosas naturales, que vengan de la naturaleza y que no tengan ningún tipo de aditivos”, dice.

“Para que un queso sea Denominación de Origen tiene que tener en la etiqueta comercial la leyenda Denominación de Origen Protegida Queso Palmero, una contraetiqueta que da el Consejo Regulador con un sello europeo y por detrás una placa de caseína incrustada en el queso que se coloca en el momento de la elaboración”, detalla. “Esos tres elementos son esenciales para reconocer un queso palmero, pero aún así, si tenemos dudas, porque hay mucho fraude e imitación al tratarse de uno de los mejores quesos de España y, por supuesto, de Canarias, debe oler a humo de almendra, tunera o pinillo; así sabremos con seguridad que ha salido de una granja con Denominación de Origen”, afirma.

El queso palmero, recuerda esta técnico, “es una marca registrada que solo pueden usar las que están acogidas a la Denominación de Origen; este producto sigue un proceso de elaboración determinado, la receta es muy ancestral, tiene más de 2.000 años, ya los awara la usaban, o se supone, y cuando llegaron los primeros pobladores, los conquistadores, esta receta empezó a pasar de generación a generación y el Consejo Regulador la mantiene intacta”.

En el queso con Denominación de Origen “se utiliza solo leche de cabra palmera; la leche tiene que ser ordeñada en La Palma y el queso elaborado y también madurado en la Isla, y con una serie de criterios que son los que se vigilan para que todos los productores hagan el queso de la misma manera”, destaca. “Todo lo demás no es queso palmero, aunque esté hecho en La Palma; si es de cabra majorera, si se ahúma con madera de brezo, si se elabora de una forma diferente al reglamento que está especificado… eso no es queso palmero”, insiste. Además, añade, “también se exige una alimentación determinada para las cabras, y el queso palmero de manada tiene que ser con pastoreo, y el artesano con leche cruda y cuajo natural”.