El temporal de lluvias entró con fuerza por el noroeste de La Palma

El temporal provocado por la borrasca atlántica que, en la madrugada de este sábado, ha entrado en La Palma por el oeste, ha comenzado a descargar con fuerza, especialmente, en algunos puntos de la vertiente occidental de la Isla. En las primeras horas de la jornada, hasta las 11:10, en el municipio de Tijarafe, se han recogido 39 litros por metro cuadrado (m2). Asimismo, en el entorno del Topo del Drago, en Puntagorda, han caído 34 litros y, en el Centro de Visitante de El Paso, 27.

(Manchas de Abajo. Bomberos La Palma)

En el centro del casco urbano de Los Llanos de Aridane, en el citado lapso, se han acumulado más de 14 litros y, en Todoque, 17. Las chubacos fuertes chubacos han provocado escorrentías en zonas de de El Remo (Los Llanos de Aridane), barranco de El Charco (Fuencaliente) y en la carrerera de Jedey (El Paso).

(Autor del video: JUAN ANTONIO MONTESINOS).

En Santa Cruz de La Palma ha comenzado a llover en torno a las 7:30 horas. Las precipitaciones llegaron con una tormenta que descargó algún relámpago.

El viento, de momento, no sopla con intensidad en la costa. Las rachas más fuertes se han registrado en las cumbres. En el Roque de Los Muchachos han superado los 100 kilómetros por hora.

(Bomberos La Palma)

La borrasca atlántica que afecta a Canarias, informa Efe, ha dejado en la mañana de este sábado abundantes lluvias en La Palma, sobre todo en la comarca noroeste donde se registraron hasta 28 litros por metro cuadrado en una hora, según los datos de la web del Cabildo de La Palma HDMeteoLaPalma.com.

(Barranco de Los Charcos, en Fuencaliente, este sábado. Autor del vídeo: JUAN ANTONIO MONTESINOS).Desde las doce de la pasada noche se han registrado importantes precipitaciones en diferentes puntos de la isla y en la estación del Cabildo ubicada en Topo del Drago en Puntagorda se habían acumulado a las 10:00 horas 34 litros, mientras que en Bellido, en Tijarafe, eran 39 litros.

En el valle de Aridane destacan los 34 litros recogidos en la Casa Forestal de El Paso, mientras que en Fuencaliente las precipitaciones no superaban los 7 litros.



En la comarca este de la isla el máximo de lluvia recogida alcanzó los 10 litros en Las Ledas, en Breña Baja; y 11 litros en Puntallana.



Las rachas de viento han superado los 100 kilómetros por hora en algunos puntos del Roque de Los Muchachos y se han mantenido por encima de los 30 kilómetros en las medianías de los municipios de Garafía, Puntagorda y Tijarafe, en la comarca oeste.



En la otra vertiente de la isla el viento se ha mantenido con ráfagas de 20 kilómetros por hora de media, pero no han afectado a la operatividad del aeropuerto de Mazo hasta esa hora de la mañana.



El Cabildo de La Palma mantiene activado el Plan Insular de Emergencias como medida ante la declaración de alerta máxima por parte del Gobierno de Canarias ante la posibilidad de fuertes lluvias y vientos en las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.



Hasta las 10:00 horas no se había reportado ningún incidente de importancia por parte del Centro de Coordinación de Operativa Insular (Cecopin), salvo algún derrumbe en algunos puntos de la red viaria insular.



Asimismo el servicio de carreteras del Cabildo de Tenerife ha informado de que se han registrado desprendimientos en la TF21 a la altura de Montaña Blanca, en Las Cañadas del Teide.



Además el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 ha comunicado que se registran casos puntuales de achique de agua en viviendas a causa de las lluvias en La Palma y El Hierro tras una noche sin incidencias, y pide que se actúe con precaución ante la declaración de alerta

Escorrentías en la zona de Las Manchas: Foto: CARLOS RODRÍGUEZ.

El Cabildo de La Palma informa de que ha activado, a partir las 00:00 horas de este sábado, 25 de noviembre, el Plan Insular de Emergencias de La Palma (Peinpal) como medida ante la alerta máxima por lluvias, alerta por viento y prealerta por tormenta, decretada por la Dirección General del Gobierno de Canarias.

Con esta medida se informa y activa a los grupos de intervención dependientes de la Corporación Insular, grupos de seguridad, grupos sanitarios y voluntarios organizados para que, en caso de que sea necesario, la disponibilidad de los mismos sea inmediata.

Las medidas que se tomarán serán las siguientes: