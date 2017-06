Ahora Madrid arropa a Sánchez Mato y Mayer a pocas horas de su reprobación en el pleno del Ayuntamiento

Ahora Madrid lo ha dejado claro en un comunicado: apoya a los concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer frente a la reprobación que esta tarde saldrá adelante en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. "Por cumplir con su responsabilidad, la de poner en conocimiento de la justicia indicios de irregularidades, a pesar de hacerlo cumpliendo escrupulosamente con la legalidad", reza el apoyo a los ediles. El respaldo, al que también se suma Manuela Carmena, es unánime "frente a querellas de humo y oportunismos políticos".

La delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, y el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, presentaron en marzo ante la fiscalía materiales documentales para esclarecer indicios de irregularidades en acuerdos firmados por Madrid Destino en anteriores legislaturas en relación al Open de Tenis.

Tres meses después, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aborda la reprobación de los dos concejales "por cumplir su responsabilidad", destaca Ahora Madrid, que subraya que la lucha contra la corrupción es "diaria y una labor en la que hay que trabajar sin dudas", fundamental para que "la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones, cuando desayuna cada mañana con nuevas inculpaciones, registros e imputaciones".

Desde Ahora Madrid apuntan que las actuaciones "cumplieron escrupulosamente con la legalidad" dado que los encargos a dos despachos de abogados para la preparación de informes que dieron pie a la denuncia se realizaron en el marco de la ley de contratos del Sector Público y las Instrucciones de Contratación de Madrid Destino, aprobadas antes de la llegada de Ahora Madrid.

Así, han recordado que "hasta en nueve ocasiones" se ha recurrido a la asistencia de abogados externos a Madrid Destino desde 2014, una actuación regular y necesaria para el funcionamiento de la empresa municipal.

Código ético

En cuanto al código ético de Ahora Madrid, la iniciativa municipalista ha recordado que lo que busca es impedir que los cargos políticos se lucren con la actividad municipal. "No es el caso", remachan.

En su punto 1.4 el código ético de Ahora Madrid especifica su compromiso de renuncia o cese "de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas".

"Es decir, se establece con absoluta claridad la dimisión en caso de actos que pudieran ser sospechosos de lucro o enriquecimiento propio o ajeno. No vamos a consentir que nadie se beneficie de la gestión pública, ni para sí mismo ni para terceros", han remarcado.

Desde Ahora Madrid apuntan que "no cabe ninguna duda de que Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer actuaron con la única intención de esclarecer posibles irregularidades". "No hay ninguna posibilidad de que esa actuación pudiera emplearse en beneficio económico propio o ajeno. Que dos concejales traten de esclarecer indicios de corrupción es un motivo de profundo orgullo que por el hecho de hacerlo no puede llevar a su dimisión o cese", han reiterado.

En la misma línea, Ahora Madrid ha reprochado que el PP utilice "sistemáticamente la denuncia para frenar a quienes luchan contra su corrupción" pero advierten que no dejarán de hacerlo. "Cuando elaboramos el código ético que nos hemos autoimpuesto sabíamos que una de las estrategias que ciertos grupos emplearían para frenar la lucha contra la corrupción sería la vía judicial. Una larga lista de denuncias y querellas han acompañado a nuestros concejales y concejalas en estos dos años de gobierno, todas ellas con resultado de

archivo o absolución", han apostillado.

Ante esa estrategia del Partido Popular sienten "la seguridad de estar haciendo lo correcto". También saben que la Justicia debe ser escrupulosa en sus investigaciones y que una prueba de garantismo es, precisamente, solicitar testimonios directos de las personas implicadas en la denuncia de procesos de corrupción, motivo por el que los concejales han pedido testificar cuanto antes. "Ni una concesión a la sospecha, a la ambigüedad o al ruido mediático", han añadido.