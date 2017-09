Carmena dibuja una Gloria Fuertes en moto para los niños que no fueron seleccionados en el concurso de poesía

"Soy Manuela, la alcaldesa de Madrid". Así comienza la carta con la que Carmena ha querido agradecer la participación de los niños y niñas en el concurso de poesía en honor a Gloria Fuertes. "Aunque no hayas obtenido ningún premio, quiero que sepas que me siento muy orgullosa de que haya niños y niñas que escriben poesía". La carta iba acompañada de una sorpresa: un dibujo de la poeta, que no poetisa, en moto dibujado por la propia alcaldesa.

Un total de 942 niños participaron en este concurso que desde el Consistorio destacan "ha sido un proyecto que ha seguido personalmente Manuela Carmena y buscaba acercar la figura de Gloria Fuertes a los más pequeños en el año de su aniversario".

Un total de 5 niños han sido los ganadores y recibirán el premio este jueves en un acto en Plaza de la Villa. Están invitados todos los niños que han participado y sus familias, un acto que terminará con una chocolatada.

Para los que no han sido seleccionados, la alcaldesa escribió una carta agradeciendo su participación en la que adjuntaba un dibujo hecho por ella misma de Gloria Fuertes en moto. "A Gloria Fuertes le gustaba mucho ir en moto y recorrer los barrios y pueblos para enseñar sus poesías. Ahí la tenéis", concluye la carta de la alcaldesa de la capital, que escribió personalmente para todos los niños y niñas que participaron. La iniciativa ha sido muy aplaudida en Twitter.

Carmena contestando a un niño que no fue seleccionado en el concurso de poesía de Gloria Fuertes.

Este concurso además ha buscado desvincular la poesía de la educación formal, de las actividades que se realizan en clase. "Se ha querido que sea una iniciativa personal de los niños y su familias, que en su tiempo libre lo escribieran. Ese es el motivo por el que no se ha hecho a través de los colegios", explican desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.

"Manuela Carmena da mucha importancia a involucrar a los niños en la vida de la ciudad, tanto en la vida cultural como en el inicio de la toma de decisiones, como por ejemplo el pleno de los niños".