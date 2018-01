Cifuentes quiere firmar un pacto por la transparencia tras negar las actas del Canal cuando podía entregarlas

La presidenta de la Comunidad de Madrid reunirá en "los próximos días" a los grupos parlamentarios para poner en marcha un "Pacto por la Regeneración Democrática y la Transparencia". Cristina Cifuentes ha hecho este anuncio dos días después de conocerse que siguió ocultando a la oposición documentación del Canal de Isabel II relacionada con el caso Lezo que el juez le había dado permiso para entregar, como publicó eldiario.es.

"Queremos articular una propuesta definitiva con todas las fuerzas políticas, y vinculante para todas ellas", ha dicho la presidenta, que ha desgranado algunos detalles de esta iniciativa, que pasa por "desbloquear dos proyectos de ley aprobados y paralizados" y por elaborar un "código ético unificado para todos los partidos que establezca un mismo nivel de exigencia".

"Es un buen momento", ha reiterado Cifuentes ante una audiencia repleta de ministros (como el portavoz Íñigo Méndez de Vigo o Fátima Báñez) y representantes del PP madrileño y de los municipios (entre ellos, el alcalde de Alcorcón, David Pérez). La propuesta anunciada por la presidenta incluye también la creación de un Comité de Ética y Transparencia, "con representación de todos los partidos" para garantizar que se cumple el pacto.

A la oposición no le convence que sea justo ahora cuando el Gobierno regional anuncia tomar la iniciativa para la firma de un pacto así. "Nosotros encantados de sentarnos de hablar de la regeneración pero lo que ha pasado estos días trasluce otro modelo. No nos convencen las explicaciones dadas, no nos parece verosímil lo que se ha dicho y seguimos encontrando poco explicable que eso haya ocurrido. Así que ya que hablamos de transparencia, vamos a ser trasparentes", ha dicho el portavoz del grupo parlamentario socialista Ángel Gabilondo en declaraciones a los medios.

El PSOE ha registrado esta mañana la petición de comparecencia de Cristina Cifuentes y Ángel Garrido, portavoz del Ejecutivo y consejero de Presidencia, en el pleno de la Asamblea. Minutos después lo ha hecho Podemos, cuya portavoz, Lorena Ruiz-Huerta ha reaccionado al anuncio del pacto en un mensaje a través de Twitter: "Hoy ha presentado su proyecto para liderar la regeneración democrática. Pero los únicos que necesitan regenerarse son los corruptos del PP".

. @ccifuentes mintió para ocultarnos las actas del Canal, en las que aparecen las fechorías de sus amigos corruptos. Hoy ha presentado su proyecto para liderar la regeneración democrática. Pero los únicos que necesitan regenerarse son los corruptos del PP #CifuentesOcultaLasActas pic.twitter.com/JhwAPcVQWD — Lorena Ruiz-Huerta (@LorenaRuiz_H) 15 de enero de 2018

Ciudadanos asegura que esperará a ver el contenido de los documentos del Canal de Isabel II negados durante meses a la oposición (y que el Gobierno previsiblemente entregará este lunes) para decidir si también la llama a la presidenta a comparecer

Sobre esta cuestión, Cifuentes ha negado su responsabilidad en lo ocurrido y ha hecho recaer la culpa exclusivamente sobre el alto cargo de Presidencia cesado. "Es una negilicencia administrativa grave por la cual ya ha sido cesado. Nadie puede pensar que no tenemos voluntad de cooperación o que estamos intentando ocultar algo. No hemos tenido constancia de la misma, ha sido un error, una negligencia administrativa. Ya podrán usted comprender la gracia que me hacen a mí estas cosas", ha apuntado.

Acusa a la oposición de "aferrarse a asuntos del pasado"

La presidenta ha acusado a la oposición de querer "agarrarse a cualquier cosa para intentar desgastar" al Gobierno". "Saben que nosotros estamos colaborando de manera permanente. No tengo problema en dar explicaciones en sede parlamentaria", ha indicado la misma mañana en que PSOE y Podemos han pedido por escrito en la Asamblea que comparezca para dar explicaciones.

A estos grupos también se ha referido Cifuentes en su discurso, donde les ha criticado que hacen oposición "de la forma más irresponsable". "Han renunciado a hacer control al Gobierno aferrándose casi en exclusiva a asuntos del pasado y de otros gobiernos", ha afirmado. Y a renglón seguido ha acusado al "tripartito" (PSOE, Podemos y Ciudadanos) "de hacer uso partidista de las instituciones para tratar de perjudicar al partido más votado por los madrileños", en referencia a la comisión parlamentaria que investiga la corrupción y que abandonaron la semana pasada por "linchamiento", según sus explicaciones.

La "discrepancia política" con Ciudadanos

Sobre su relación con Ciudadanos, Cifuentes ha quitado importancia a las últimas tensiones con los de Ignacio Aguado, agudizadas tras su salida de la comisión que investiga la corrupción. "La discrepancia política no tiene que significar un mal entendimiento personal. Cuando hay una discrepancia política, la hay. Y Ciudadanos la demuestra con cierta frecuencia. Lo importante es que los acuerdos se cumplan", ha dicho. Aunque ha reprochado a la formación naranja la falta de apoyo en algunas iniciativas "del día a día" y le ha criticado el "alto nivel de exigencia". "Me parece contradictorio, que teniendo una acuerdo que se está cumpliendo, nos encontramos que votan con el PSOE y Podemos, y creo que esto es un poco incoherente".

Tras conocerse algunas encuestas que dan a Ciudadanos el primer puesto si hoy se celebraran elecciones generales, Cifuentes ha hecho una férrea defensa de su gestión en la Comunidad de Madrid y se ha emplazado para 2018 a "ampliar el espacio político" con un "partido cohesionado y en marcha". "La encuesta la valoro como lo que es, una encuesta, un sondeo. La única encuesta que de verdad cuenta es el día de las elecciones".

La presidenta ha achacado el resultado de los sondeos como "indicadores de determinadas situaciones que devienen de las elecciones de Cataluña", que obligaron según su discurso al Gobierno central a tomar "decisiones difíciles" que han supuesto "un desgaste electoral". "Y eso es lo que aparece en esos sondeos", ha concluido.