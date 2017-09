Ciudadanos dice a Cifuentes que "no se puede regenerar la charca desde dentro"

La segunda jornada del debate del estado de la región ha arrancado con un duro discursos de Ciudadanos, el grupo que permitió al PP asumir el Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2015. El diputado Ignacio Aguado ha reprochado a la presidenta Cristina Cifuentes de no tener " rumbo, ni proyecto ni visión", especialmente en sanidad y educación y desconfiado de que acometa "la regeneración democrática. "S omos cada día mas conscientes de que no se van a regenerar". No podrán encabezar una regeneración democrática ni en Madrid ni en ningún otro sitio".

En su intervención, el portavoz de Ciudadanos ha rechazado el modelo político de los populares y ha puesto la vista en la Fundación de la energía, donde ahora trabaja la exdiputada Elena González Moñux, que el curso pasado estuvo de baja tras acusar al portavoz del PP, Enrique PPssorio, de acoso laboral. "Este es su modelo de la política. Han creado una enorme charca en tormo a redes clientelares y amiguetes. Una enorme charca de la que no se puede salir. No se puede regenerar la charca desde dentro", ha indicado Aguado quien ha reprochado que diga que la oposición le bloquea cuando, a su juicio, son los populares los que lo hacen.

"Me fui a mi casa preocupado porque vi que la presidenta estaba empezando a perder el sentido de la realidad y ayer lo demostró en un discurso autocomplaciente sin la más mínima autocrítica alejado de los problemas de la calle y de la situación que se vive ahí fuera. Espero que de pisar tanta moqueta no se olvide de los que están ahí fuera", ha señalado en referencia a la intervención de Cifuentes en la primera jornada.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha vuelto a instar al Gobierno a bajar impuestos "ahora" y le ha reprochado no hacerlo porque "no estamos en elecciones". "¿Por qué se empeña en no bajar impuestos en la Comunidad de Madrid? ¿Sabe por qué para usted no es el momento adecuado? Porque no estamos en elecciones", ha denunciado Aguado en el debate sobre el estado de la región, donde ha reprochado las palabras de Cifuentes de ayer diciendo que cumplirá su compromiso de bajar impuestos pero no ahora.

Se trata de un tema espinoso entre Ciudadanos y PP, ya que la formación naranja ha puesto como condición para apoyar los presupuestos de 2018 que Cifuentes baje el IRPF, algo que la presidenta ha rechazado por ahora, pero ha prometido hacer antes del final de la legislatura.

El portavoz de la formación naranja ha señalado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "traicionó" a los madrileños con sus recortes, subida del IVA y la reducción de prestaciones por desempleo. Según ha apuntado, llevó a cabo más de treinta subidas de impuestos, el IRPF, cinco veces, el IBI o el Impuesto de Sociedades.

"No me hable de que lo llevan en el programa. La credibilidad de su programa es cero, es papel mojado. Ni yo ni mi partido queremos ser como ustedes", ha señalado el portavoz de formación naranja, quien ha expuesto que las bajadas de impuestos se pueden hacer cuando la coyuntura económica es favorable, y a su juicio, en la comunidad lo es, y cuando hay voluntad política, y por parte de Cs, la hay.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado su lealtad al gobierno de la Comunidad de Madrid pero ha advertido de que no se debe confundir "lealtad con complicidad" y ha dicho al PP que "nunca" serán cómplices de su "pasado, recortes y corrupción".

"Mi partido no ha venido a esta Cámara y a la Comunidad de Madrid para estar en la oposición. Ha venido aquí para llegar al Gobierno, ganarles y demostrar que podemos gobernar mejor que ustedes. Demostraremos que podemos gobernar mejor, con las manos más limpias y mejor que ustedes", ha lanzado Aguado a Cifuentes en el debate del estado de la región.

"No le pido que deje de ser conservadora y que renuncie a sus ideales y valores pero sí que cada día que está sentada ahí anteponga los intereses de los madrileños a los suyos y a los de su partido", ha continuado el portavoz de Ciudadanos, partido que permitió que Cifuentes llegara a la Puerta del Sol, pero que continuamente se diferencia de los populares.

Aguado también ha llamado la atención sobre el hecho de que Cifuentes haga suyos anuncios que nacen de propuestas de otros grupos a las que se opusieron, como la conversión del desmantelado Hospital de Puerta de Hierro en un centro de Cuidados Sanitarios de media estancia. "Votaron en contra de esta iniciativa y ahora se la arrogan como propia", ha criticado.

"¿Qué han hecho ustedes aparte de hacer anuncios vacíos y decir que la oposición les bloquea? ¿Me puede decir quién le bloquea?", ha dicho el diputado después de que la presidenta acusara a los grupos de no dejar hacer en la Asamblea con su bloqueo. "Su grupo y el mío sumamos mayoría absoluta. Si lo sumamos diga a los madrileños que ayer les mintió porque es absolutamente mentira", ha añadido.