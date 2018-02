Madrid da el primer paso para reconocer legalmente a las familias monoparentales con el voto en contra del PP

La Comunidad de Madrid ha dado este martes el primer paso para reconocer legalmente a las familias monoparentales como ya se hace con las numerosas. El pleno de la Asamblea ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley de Podemos con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. Se inicia así el camino que ya han recorrido Catalunya y la Comunitat Valenciana, donde la definición y la consideración legal permite el acceso a ayudas específicas. El Gobierno de Aragón también ha anunciado que está trabajando en ello. Este tipo de familias representan al 11% del total (alcanzan los dos millones) y solo en Madrid se contabilizan 273.000.

La iniciativa de Podemos es una "ley de definición para dotarnos de un marco legal y que en esa definición se encabalguen ayudas y políticas", ha explicado la diputada Clara Serra, encargada de defenderla. Serra ha expuesto en su intervención que las familias monoparentales "cuatriplican a las familias numerosas" y que suman cuatro millones en todo el país. "Es un número para ser tenido en cuenta en las políticas públicas. En un 80%, además, son mujeres, que son las más expuestas a la discriminación laboral. Porque son mujeres, porque son madres y porque están solas", ha dicho.

La propuesta de Podemos incluye las categorías de familias monoparentales, que comprende a los adultos solos con hijos o hijas (por decisión o por viudedad) o que tengan en exclusiva la patria potestad, y familias "en situación de monoparentalidad". En este último cajón entran las personas progenitoras que no reciben la pensión de alimentos, las madres que sufren violencia de género por parte del otro progenitor o las situaciones en las que uno de los dos "esté en situación de privación de libertad o de hospitalización durante un periodo igual o superior a un año" o si hay "un grado de discapacidad 3 o gran invalidez".

Desde Podemos aseguran que "el PP ha tenido una política ideológica con la familia" y denuncian que, con las actuales, "se está castigando a las mujeres que eligen un modo de maternidad y familia". Y en el pleno han criticado las posiciones de los 'populares' y Ciudadanos. "Es rocambolesco que nos digan que esto no se debe debatir aquí sino en el Estado. Son ustedes quienes gobiernan en el Estado. ¿Por qué no lo hacen?", ha apuntado Serra mirando a la bancada del PP, partido al que ha afeado que solo defienda a algunas familias. A Ciudadanos le ha señalado por "hacer un guiño a las políticas más viejas del Partido Popular" por no apoyar su iniciativa.

Uno de los argumentos de los 'populares' para oponerse a la propuesta ha sido la desigualdad que generaría entre comunidades. "Queremos que haya una definición igual para toda España, independiente del lugar en el que residan. Mismas garantías y derechos", ha indicado la diputada Ana Camín, que también ha criticado la postura de Ciudadanos. En este caso, por permitir "que la izquierda ponga su alfombra y se ponga la medallita", pese a que, según dice, ambos partidos comparten posición.

Ciudadanos ha hecho una intervención técnica sobre sus desacuerdos con el encaje jurídico de la propuesta y ha subrayado la "dificultad para definir lo que son las familias monoparentales". El diputado Alberto Reyero ha asegurado desde la tribuna que trabajarán "en modificaciones sustanciales" en la fase de enmiendas y justifica su abstención para "no impedir la tramitación".

Los socialistas, los únicos que han respaldado la iniciativa, le han reconocido puntos positivos aunque han afeado a Podemos que no se hayan puesto directamente en contacto con ellos para trabajar. "Tenemos que definir uno a uno cuáles son los beneficios y las ventajas de obtener este título", ha señalado la socialista Carla Antonelli, que ha desgranado algunos puntos que les "generan dudas" de la ley.