El PSOE da la espalda al pacto contra la corrupción de Cifuentes por "insuficiente" y por falta de confianza

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha remitido una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la que rechaza el pacto de regeneración democrática que propuso la dirigente por ser "insuficiente". A su parecer, la propuesta denota "una inadecuada comprensión de lo que ocurre al respecto en la Comunidad".

El pasado miércoles, 7 de febrero, los únicos partidos que acudieron al encuentro convocado por la presidenta regional para abordar dicho pacto por la regeneración democrática fueron PP y PSOE. Allí, Cifuentes les hizo entrega de un documento marco para la elaboración del pacto.

En la misiva, adelantada por El País y a la que ha tenido acceso Europa Press, Gabilondo ha indicado que queda clara la "inviabilidad" del mismo por la posición del resto de portavoces (Ciudadanos y Podemos) que aseguraron que no apoyarían dicho pacto. También asegura que ofrece "poca credibilidad" en estas circunstancias.

"El alcance del documento recibido nos resulta insuficiente, pero sobre todo por su orientación, por el análisis y por la valoración de la situación que no parece tenerse en cuenta en toda su dimensión y por la reducción de las medidas al campo de los partidos políticos, sin compromiso de carácter institucional", ha sostenido el socialista.

Así Gabilondo ha aseverado que lo que propone la presidenta no se resolvería con "meras aportaciones". A su parecer, denota "una inadecuada comprensión de lo que ocurre al respecto en la Comunidad". "La situación actual de las actuaciones políticas del Gobierno y las informaciones que con frecuencia vamos disponiendo sobre comportamientos presuntamente irregulares, incluso delictivos, no generan el mínimo clima de confianza requerido como condición previa para un acuerdo", le ha afeado Gabilondo.

El portavoz socialista ya hace referencia en este punto a las declaraciones que vertió ayer el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, que señaló en la Audiencia Nacional que la dirigente madrileña conocía la financiación irregular del partido, en el marco del caso Púnica.

La respuesta del Gobierno

El Gobierno regional "lamenta" que no se "haya llegado a un acuerdo" y ve en la misiva de los socialistas una "cuestión de oportunismo político. "No es por convicción ni por una razón potente sino por una cuestión de oportunidad por la que abandona el pacto. Ha aportado más que razones excusas para no seguir trabajando", ha dicho el portavoz y consejero de Presidencia Ángel Garrido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

A las preguntas de si da por muerta la iniciativa, Garrido se refiere a los "dos proyectos de ley de regeneración" aprobados por el Ejecutivo y "paralizados por los grupos de la oposición". "El pacto no es algo que pueda llevar en solitario el Gobierno o el PP. Hemos hecho la propuesta. El Gobierno ha hecho su trabajo", concluye.

Al final de la misiva, el portavoz socialista propone a la presidenta de la Comunidad su comparecencia a petición propia para explicar cuáles serían a su parecer las medidas necesarias para la regeneración democrática y la transparencia.