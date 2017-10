Madrid extiende al sábado el escenario 2 del protocolo anticontaminación

El Ayuntamiento de Madrid mantiene para este sábado las restricciones de tráfico previstas en el 'escenario 2' del protocolo contra la contaminación, que implica que los coches de no residentes no podrán aparcar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) entre las 09.00 y las 15.00 horas, entre otras medidas.

Este sábado se mantiene el escenario 2 del #protocolocontaminación: no residentes no pueden aparcar en zona y horario SER dentro de la M30. pic.twitter.com/CQ8OqjUYP2 — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) 13 de octubre de 2017

Además, la velocidad de circulación continuará, como este viernes, limitada a 70 kilómetros por hora en el interior de la M-30 y en las vías de acceso a la ciudad en ambos sentidos.

Al ser sábado, la restricción de aparcamiento para no residentes se aplicará desde las 9 a las 15 horas. Con ello, los parquímetros no expenderán tiques durante el horario del SER e informarán en sus pantallas de la prohibición de aparcar a los no residentes.

Estas medidas decretadas, como consecuencia de los altos niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) y de que las previsiones de AEMET siguen siendo desfavorables a causa de las altas temperaturas, se suman al 'escenario 2' decretado para este viernes y a las anunciadas el pasado martes por la noche, cuando se activó la fase 1 del protocolo.

Cuatro estaciones de la red de vigilancia de calidad del aire superaron este jueves los 180 microgramos por metro cúbico durante dos horas consecutivas (nivel de preaviso), por lo que, al haberse superado esta magnitud durante tres días consecutivos (martes, miércoles y jueves) se mantiene el escenario dos del protocolo.

Las estaciones que ayer superaron durante dos horas consecutivas el nivel de preaviso fueron las de Plaza de España, Escuelas Aguirre (Retiro), Cuatro Caminos y Barrio del Pilar.

Como ocurre este viernes (de 9.00 a 21.00), tanto las aplicaciones móviles de aparcamiento como los parquímetros informarán de la prohibición de aparcar en la zona SER y no se expenderán tiques.

El Ayuntamiento alertará a las 12 horas de este sábado de las medidas que se aplicarán el domingo, en el caso de que la previsión meteorológica desfavorable se mantenga y los niveles de contaminación continúen altos, según ha indicado en un comunicado.

Además, el Gobierno local recomienda la utilización del transporte público y, para aquellas personas que necesiten desplazarse en vehículo privado, el uso compartido de dichos vehículos.

Los ciudadanos estarán informados de las restricciones a través de los paneles informativos de tráfico y de la Dirección General de Tráfico (DGT), el Consorcio Regional de Transportes y de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Emergencias Madrid, el gabinete de tráfico o la web municipal.