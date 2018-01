Ciudadanos indigna a la PAH por pretender, tras tumbar la ILP, que colaboren en su ley de vivienda

PP y Ciudadanos impidieron el pasado 8 de noviembre que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que había presentado los colectivos sociales de vivienda de Madrid, con el aval de 77.000 firmas, pudiera ser tramitada en la Cámara regional.

Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos, justificó luego su rechazo a la iniciativa popular por considerar que era "contraria a la Constitución, al Código Civil y a la Ley hipotecaria".

Ahora la PAH comprueba con perplejidad cómo el partido naranja, en connivencia con el PP, trata de impulsar en la Asamblea regional su propia propuesta sobre vivienda para Madrid.

El enfado que arrastran los activistas desde aquel Pleno de la Asamblea de Madrid en el que vieron tumbada su ILP, se tornó en indignación al ver cómo el pasado jueves, día 7, Ciudadanos sacaba adelante, con el apoyo del PP, una Proposición No de Ley (PNL) en la que "instan" al Gobierno de Cristina Cifuentes a poner en marcha "una Mesa de Trabajo para que desarrolle una Ley de Vivienda para la Comunidad de Madrid que cuente con expertos de la sociedad civil". Entre ellos, los propios colectivos que impulsaron la ILP.

Ciudadanos propone tomar como modelo para esa futura ley de la Función Social de la Vivienda, la normativa que fue aprobada el pasado mes de febrero por Las Costes Valencianas al considerar que es "la que menos impedimentos legales presenta para su adaptación y la que mejor define el alcance de la misma así como las diferentes casuísticas que deben contemplarse".

La Proposición No de Ley es un tipo de iniciativa parlamentaria que no obliga a su cumplimiento. Por lo tanto, que se lleve a cabo depende exclusivamente de la voluntad política que tengan los gobiernos a los que se dirigen los proponentes. Y los activista no creen que el Gobierno regional y sus socios estén por la labor de elaborar una normativa "digna", que esté a la altura de las necesidades de los madrileños con pocos recursos.

Una ILP que costó "mucho esfuerzo"

La ILP tumbada en la Asamblea fue elaborada gracias al esfuerzo y las aportaciones de numerosos colectivos sociales, como la Coordinadora de Vivienda de Madrid (conformada por la PAH y los grupos de vivienda del 15M), la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Asociación Libre de Abogados (ALA). Además, contó con el apoyo de numerosas organizaciones sindicales, sociales, políticas y ONG.

Un portavoz de la Plataforma afirma a eldiario.es que les parece de "una gran hipocresía", que después de haber tumbado la iniciativa popular los naranjas traigan ahora a la Cámara esta PNL que creen que solo persigue "engañar a los madrileños" y "marear la perdiz".

"Cuesta mucho trabajo recoger las cerca de 80.000 firmas con la que se avaló a ILP, en las que te piden datos muy personales", recuerdan los activistas, que estaban muy satisfechos porque era la primera vez que se sometía a debate una "verdadera ley por el derecho a la vivienda en la región".

Durante el debate la PNL de Ciudadanos, el diputado de Podemos, Marco Candela, destacó que a su grupo le parecía "una falta de vergüenza" y "un insulto a la inteligencia de los madrileños" que Ciudadanos traiga ahora la propuesta de crear esa Mesa después de haber rechazado la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular.

"Esta proposición es puro marketing, es un mero intento de lavarse la cara". "Ustedes son el partido Ikea, mesas perfectas para la foto pero si uno se sienta encima tienden a romperse", les espetó Candela a los de Aguado.

El PSOE, aunque se abstuvo en la votación de la iniciativa de Ciudadanos, también les lanzó reproches. El diputado Daniel Viondi, se encaró con ellos para decirles que "hay que tener la piel muy fina y la cara muy dura" para tratar esta iniciativa tras rechazar la ILP.

PSOE y Podemos se reunirán con los promotores de la ILP

Precisamente, ambos grupos de la oposición tienen prevista una reunión con los tres colectivos promotores de la ILP para estudiar una alternativa a la de Ciudadanos. Dicha reunión iba a celebrarse esta semana pero fue suspendida por "cuestiones de agenda" y pospuesta hasta el próximo día 20.

Los de Gabilondo anunciaron que estaban elaborando su propia ley aunque han estado esperando a ver qué ocurría con la ILP para continuar trabajando.

"Queremos ver si podemos consensuar con los dos grupos un texto que recoja las propuesta que consideramos imprescindibles para una ley sobre vivienda que proteja sobre todo a los más vulnerables", afirma a eldiario.es el portavoz de la PAH.

Los activistas propugnaban en su ILP que se "prohíba que cualquier madrileño o madrileña se quede en la calle sin alternativa habitacional y sin suministros básicos, blindando la vivienda pública y castigando los usos antisociales de la vivienda que hacen los grandes tenedores".

También que se impulsara "una nueva Agencia de Protección al Consumidor que persiga conductas abusivas en contratos sobre vivienda. En esta Agencia participarían las entidades sociales defensoras del derecho a la vivienda".

Los objetivos de la ley han sido explicados a los madrileños por los promotores en los numerosos actos que realizaron durante la campaña de recogida de firmas.