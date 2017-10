EL PSOE no vota en contra de nombrar senador al investigado Taboada porque respeta la "presunción de inocencia"

La Asamblea de Madrid ha dado este jueves el visto bueno para que el exconsejero investigado por el caso Púnica Jaime González Taboada sea senador con la abstención de PSOE y Ciudadanos y los votos en contra de Podemos.

El portavoz adjunto socialista, José Manuel Franco, ha dicho que su grupo "se caracteriza por la lucha contra la corrupción, sin ningún tipo de duda", pero en este caso "lo progresista es respetar la separación de poderes, presunción de inocencia y respetando el reglamento".

"Nosotros nos abstenemos porque creemos que las mismas condiciones para ser senador son las mismas que para ser diputada. Nadie en España está al margen de la ley, ni los senadores ni los diputados. Y porque mi grupo tiene sentido de la ética. Nunca votaremos en contra de las personas concretas. Por tanto, abstención en cumplimiento de la ley, reglamento y presunción de inocencia", ha explicado.

El grupo socialista ha interpelado, como también Podemos, al Gobierno para que dé explicaciones sobre la remodelación de la estructura que ha terminado con el cese de dos consejeros, entre ellos González Taboada.

A juicio del portavoz socialista, Ángel Gabilondo, "los cambios reflejan las múltiples crisis en las que se encuentran" y "una verdadera crisis de gobierno" que tiene que ver con la reprobación con el exconsejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, y de las dudas sobre el exconsejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada.

Gabilondo ha afirmado que "causa asombro democrático" que Cifuentes compareciera en el pleno y no expusiera sus planes al Parlamento salvo una mención a última hora.

"Ni crisis de gobierno y mucho menos crisis del Gobierno", ha respondido Cifuentes, quien ha remarcado que la remodelación tiene el propósito de "impulsar políticas impulsando nuevos proyectos". Ha defendido que la mitad de legislatura es "un buen momento" para hacer cambios y ha aseverado que de esta remodelación sale "un gobierno reforzado".

Cifuentes ha dicho que nombrar consejeros del Gobierno es una potestad que le da el Estatuto de Autonomía y solo lo avanzó en el debate del estado de la región "por cortesía parlamentaria".

Desde Podemos, la portavoz Lorena Ruiz-Huerta ha criticado la actitud "triste e insólita" de los socialistas y ha recordado que desde la llegada de Cifuentes "cuatro diputados han tenido que dimitir por corrupción, está imputado el director de Seguridad, ahora tiene que dimitir el consejero de Medio Ambiente, ha sido la primera presidenta en comparecer en la Asamblea y la UCO ha entrado en varias consejerías".

"Es difícil subsistir en un partido lleno de corruptos, pero no pensábamos que le iba esconder en el Senado. La Justicia le pisa los talones (a González Taboada) y allí necesitaría el suplicatorio del Senado donde el PP tiene mayoría absoluta. Taboada así no tendría que comparecer en la Justicia. Es una rara avis, no es normal la sensibilidad que tiene usted con los corruptos", ha dicho a Cifuentes.

El portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, ha tachado de "conjunto absoluto de mentiras y falsedades" el discurso de Ruiz-Huerta y por eso "no le extraña que estén apoyando a los independentistas y se están contagiando de ellos". "Podemos es el partido más indecente de Europa", ha añadido.

Además, Ossorio se ha mostrado "orgulloso" de que Taboada vaya al Senado porque "ha sido un gran político y ha hecho muchas cosas" y cree que la Cámara Alta necesita una persona "comprometida con el municipalismo y experta en Medio Ambiente".