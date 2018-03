Rita Maestre: "Lo de la huelga a la japonesa es una falta de respeto. Las mujeres tienen doble jornada cada día"

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha asegurado este lunes que plantear una 'huelga a la japonesa', trabajando el doble, de cara a la convocatoria del 8 de marzo es "una falta de respeto".

"Me parece que es una falta de respeto", ha señalado Maestre en una entrevista en Los Desayunos de TVE preguntada por las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, o de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. "Doble jornada japonesa es lo que tienen la mayoría de las mujeres todos los días".

Maestre ha defendido que ningún mujer tiene que "dar ejemplo" y que "no tienen que demostrarle nada a nadie" porque ya tienen una "doble jornada japonesa" todos los días. "Me parece una falta de respeto decirle a una mujer que trabaja diez horas en su trabajo y cinco cuando llega a su casa que tiene que demostrarle algo a alguien y que tiene que dar ejemplo. No tiene que dar ningún ejemplo, el ejemplo lo damos todos los días con una doble jornada japonesa".

"Se trata de visibilizar lo que sucede cuando las mujeres paramos", ha señalado la portavoz del ayuntamiento madrileño sobre la convocatoria del 8M. Maestre también ha reclamado más leyes y "educación y conciencia" para acabar con la brecha salarial y con la violencia machista.

Habrá presupuestos

Rita Maestre ha asegurado que están trabajando en las negociaciones para aprobar los presupuestos para la ciudad de Madrid. Unas negociaciones que van "a salir adelante" y que se van a concretar "en unos buenos presupuestos para la ciudad de Madrid".

Sobre las discrepancias del equipo de Gobierno de Manuela Carmena con el PSOE para aprobar dichos presupuestos, Maestre ha señalado que los socialistas hacen "una oposición constructiva" y que está convencida de que los presupuestos se aprobarán pronto.

"Bajo veinte años del Partido Popular no se ha movido un ladrillo ni se ha creado un puesto de empleo ni un euro de inversión al norte de la ciudad de Madrid en la Operación Chamartín", ha señalado la portavoz preguntada por la decisión del Ayuntamiento de "redimensionar" un plan para Madrid que les parecía "excesivo".

Según Maestre, esa "gran operación", lleva veinte años proyectada y "no se ha puesto en marcha ni cuando gobernaba el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, en la Comunidad de Madrid y en el Estado".