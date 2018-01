La contaminación aumenta en 2017 en Madrid e incumple por octavo año consecutivo la normativa europea

La contaminación atmosférica en Madrid aumentó en 2017 respecto a el año anterior. Aumentaron los niveles máximos permitidos que marca la Unión Europea, pero también los de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que son más restrictivos. La capital, por tanto, que se encuentra pendiente de una sanción europea por los altos niveles de polución desde 2010, vuelve a rebasar por octavo año consecutivo los niveles permitidos por la ley, según los datos de los que dispone Ecologistas en Acción.

La organización ha presentado este martes su informe anual basado en datos de las mediciones oficiales de las 24 estaciones de medición de contaminación del Ayuntamiento. Durante ese año se ha producido un aumento "notable" de la contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2). El valor límite anual de contaminación por NO2 no puede superar los 40 microgramos por metro cúbico y en 2017, 15 de las 24 estaciones de la capital rebasaron dicho límite y tres lo igualaron. En 2016, fueron 9 las que lo rebasaron.

También ha habido un aumento de los llamados picos de contaminación respecto a años anteriores. El valor límite horario para NO2 está establecido en 200 microgramos por metro cúbico que no debería rebasarse más de 18 horas al año. En 2017, hubo 7 estaciones que lo rebasaron en más de 18 ocasiones. En 2016, fueron 4. Los peores registros

El dióxido de nitrógeno es un gas tóxico para la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado en numerosas ocasiones de los peligros de la contaminación ambiental para la salud global y ha estimado que cerca de 3 millones de muertes al año están relacionadas con la exposición a la contaminación de aire de exteriores. Según este organismo, "mediante la disminución de los niveles de contaminación del aire los países pueden reducir la carga de mortalidad derivada de accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el asma".

Son especialmente vulnerables los niños, las personas de avanzada edad y los que ya tienen problemas respiratorios. La contaminación ambiental incrementa la probabilidad de que los niños padezcan enfermedades respiratorias como la bronquiolitis, una patología que se deriva, principalmente, de las emisiones de los vehículos de motores diésel.

La vía: restricciones como en Gran Vía

A pesar de los datos que hablan de un repunte de la contaminación del aire en 2017, Ecologistas en Acción ha valorado positivamente el protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid. "Ha ayudado a visibilizar el problema y a que los picos de contaminación no alcancen datos más críticos", ha asegurado Juan Bárcena, portavoz de la plataforma ecologista.

La puesta en marcha del escenario 2 del protocolo anticontaminación, prohibición de aparcar en la zona SER a los no residentes y limitación de velocidad a la M-30 a 70km/h, "mitiga los picos de contaminaciones porque no se alcanzan valores tan altos" como sucedía anteriormente. Por eso, ha explicado Bárcena, no se ha llegado a activar el escenario 3, prohibición de circular a las matrículas pares o impares, en todo el año.

"Los datos de 2017 han sido malos, la contaminación ha evolucionado a peor. Tiene que ver con el cambio climático, que aboca a más situaciones de este tipo, y con el aumento del tráfico. Si no se hace nada, seguirá aumentando el problema. Pero cuando se han aplicado ciertas medidas se ha visto una reducción favorable y por eso éste debe ser el año de aplicar el Plan A con determinación y así se podrá luchar contra el problema", ha asegurado Bárcena.

Uno de los datos más relevantes que ha puesto sobre la mesa Ecologistas en Acción es el de la reducción de la contaminación durante los días que hubo restricción de tráfico en la Gran Vía. Según Ecologistas en Acción, la estación de la Plaza del Carmen, la de esa zona, registró los datos más bajos desde 2000 en un mes de diciembre, primer año que la ONG tiene registro, durante los días que hubo restricciones. Concretamente, se redujo la contaminación un 20,6% y el tráfico se redujo un 40% durante esos días como informó el Ayuntamiento.