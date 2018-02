Un vocal vecino del PP llama "gilipollas" a otro de Ahora Madrid en un debate sobre la huelga feminista

La huelga feminista vuelve a encontrarse con detractores entre los integrantes de las filas del Partido Popular. Hasta el punto de provocar acaloradas discusiones y el insulto a los representantes de otras formaciones políticas. El pasado 21 de febrero un vocal vecino de uno de los distritos de Madrid llamó "gilipollas" a un representante de Ahora Madrid durante el debate de una moción en apoyo del 8M. Posteriormente, dimitió.

En la Junta de Distrito de San Blas-Canillejas se celebraba un Pleno ordinario. Uno de los puntos del día trataba el debate y votación de una proposición conjunta de los grupos municipales de Ahora Madrid y del PSOE. Ambas fuerzas solicitaban el apoyo del Pleno a las reivindicaciones y movilizaciones organizadas por colectivos feministas para el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La portavoz del PP, Isabel Rosell fue la primera voz discordante y tachó la proposición de "confusa", por lo que su grupo no la iba a apoyar. Ciudadanos, por su parte, exigió una votación punto por punto por mostrarse en desacuerdo con parte del texto sometido al Pleno.

La falta de respeto de los tiempos, el creciente tono de crispación y, por último, la intervención de la portavoz de Ahora Madrid fueron incrementando la tensión. "Ustedes convocaron una huelga en 1979 cuando el terrorismo de ETA asesinó a 206 personas", afirmó la portavoz de Ahora Madrid. "Está muy bien", añadió, "porque permitió visibilizar a las víctimas". Y concluyó: "Hagan el favor de que todas las víctimas tengan los mismos derechos".

Uno de los vocales del PP, Luis Ignacio Pedrosa Sánchez-Pinilla, se levantó de su asiento en cuanto la portavoz de Ahora Madrid finalizó su intervención. Sánchez-Pinilla comenzó a gritar: "Esto es una vergüenza, es vergonzoso, póngalo en el acta". Antes de abandonar el pleno, el vocal vecino dedicó un "miserables" en referencia a la mención que la representante de Ahora Madrid había hecho sobre las víctimas de ETA. Y dirigiéndose a uno de los vocales de Ahora Madrid le espetó: "¡Y tú quién eres para hablar conmigo, gilipollas!".

Avanzado el Pleno, la portavoz del PP pidió la palabra para disculparse en nombre de su partido por la actuación de su vocal: "Su conducta ha sido inadecuada en el fragor del debate político. El vocal ya ha solicitado su dimisión y ha sido aceptada".

El "homosexual" Alejandro Magno

El caso de Sánchez-Pinilla no es el único."Eso de heteropatriarcal me lo tendrán que explicar, porque A lejandro Magno era homosexual y un tirano", dijo el pasado 22 de febrero el tercer teniente de alcalde de Badajoz, Celestino Rodolfo Saavedra, en un Pleno municipal.

La intervención de Saavedra, también del PP, se produjo durante el debate de una moción del Grupo Podemos-Recuperar Badajoz a favor de la convocatoria del 8M.

En el Ayuntamiento de Elche también hubo polémica con respecto a la huelga feminista. El pasado lunes la portavoz del grupo municipal del PP, Mercedes Alonso, explicó que el paro laboral previsto era "discriminatorio" e "insolidario" por estar únicamente enfocada hacia las mujeres con trabajo.

La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se suma a esta lista ya que ha asegurado que no está de acuerdo con la huelga convocada. Entre sus motivos, Cospedal apuntó que no le parecía un "criterio igualitario" que solo las mujeres la hiciesen. Además, la ministra afirmó que no tenía "transcendencia o relevancia" para las mujeres.