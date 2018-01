El Centro Párraga acoge un curso de danza y creación contemporánea de Aída Colmenero

El Centro Párraga de la Región de Murcia acoge del 22 al 25 de enero un curso intensivo del proyecto de danza y creación contemporánea de la actriz, productora y coreógrafa Aída Colmenero.

‘Proyecto Animal-Ser’ es el nombre de este taller de 16 horas de duración que trabaja la idea del movimiento a través del cuerpo, el patrimonio, la tradición y lo social. El curso se estructura en varias sesiones que combinan la técnica de danza contemporánea occidental, herramientas teatrales, y las técnicas africanas ‘acogny’ y ‘nhaka’.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Marta López-Briones, afirmó que “este proyecto personal de Aída Colmenero resalta la pasión por la danza abriéndola a otras técnicas, como las que surgen de los bailes y lo gestual de la danza tradicional del continente africano”.

El jueves 25 de enero se realizará una muestra abierta al público sobre el trabajo realizado en el Centro Párraga durante la semana, que se completará asimismo con la proyección del cortometraje de ‘Ella Poema’, un homenaje a la mujer africana.

Trayectoria

Aída Colmenero (Madrid) se formó como actriz y bailarina en la escuela de interpretación Cristina Rota. En 2009, fue seleccionada para participar en los encuentros profesionales internacionales ‘Transmission of Pina Bausch’s technique’, con Kiomy Ichida en el Action Dance Marruecos, y ‘A New Step, Training in Traditional and Contemporary African Dance’, en el Ecole des Sables de Senegal.

Desde entonces, la compañía de Colmenero ha favorecido e impulsado el desarrollo de la danza contemporánea en el continente africano. Es la única española en el mundo con la titulación en la técnica de ‘germaine acogny’ y ha creado el proyecto ‘Lanla’, que codirige para expandir esta técnica a nivel internacional. También ha puesto en marcha el curso internacional ‘The March’, que codirige con ‘Lanla Acogny Dance Technique’ en colaboración con la institución senegalesa Ecole des Sables.

Actualmente, Aída Colmenero está inmersa en su nuevo proyecto, ‘Ella Poema’, presentado en Nueva York en el Kinetic Cinema y que se centra en la realización de un tributo a la mujer artista africana a través de la literatura. Este proyecto pretende así dar visibilidad de la mujer africana como creadora; una iniciativa de empoderamiento femenino realizado ya en Senegal, Cabo Verde, Nigeria, Camerún, Níger, Kenia y Tanzania.