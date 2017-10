CreaMurcia finaliza su XXV edición con los premios de Artes Escénicas y Fotografía

El XXV Certamen CreaMurcia se encuentra en la recta final de su nueva edición, y expondrán las obras finalistas en las categorías de Fotografía y Artes Escénicas. La concejala de juventud y cooperación el desarrollo, Rebeca Pérez ha destacado “El éxito de participación que refleja el interés de nuestros jóvenes por seguir creciendo como creadores y lograr que su obra, no sólo sea referente en nuestro municipio sino que salga de nuestras fronteras logrando gran repercusión".

En total se han presentado 186 trabajos entre las dos disciplinas, presentándose

8 obras que corresponden a artes visuales y 42 a fotografías. Todas ellas estarán expuestas en el LAB (Laboratorio de Arte Joven) de Murcia desde el jueves 5 octubre, a partir de las 21:00 horas. En ese momento se hará público el nombre de los premiados, y quedarán visibles al público hasta el 23 de este mismo mes.

Para esta convocatoria, en la categoría de Artes Visuales se han previsto 1.500 euros para el primer clasificado y dos accésit de 500 euros para los siguientes. Por su parte, en Fotografía, serán 1.000 euros para el más destacado y tres accésit de 350 euros para el resto de premiados. Además se editará un catálogo promocional con los trabajos premiados.

Tras veinticinco años de existencia, el Certamen CreaMurcia se define a sí mismo como “un marco prioritario de expresión cultural de los artistas emergentes, tanto en el plano de la producción como en el intercambio de ideas”. Por otra parte, CreaMurcia representa la posibilidad de participar en “un escaparate privilegiado de nuevas creaciones en la estrategia de las tendencias del arte, contribuyendo a reforzar la idea de que se consiga a través del arte y las formas de creatividad una mayor capacidad de comunicación y de expresión artística.”

Entre las novedades de la XXV edición, ha destacado el objetivo de promocionar a los artistas más destacados de la convocatoria, promoviendo su participación en encuentros, intercambios, eventos y manifestaciones artísticas y culturales tanto de ámbito nacional como internacional.

Finalistas

En primer lugar, en materia de Artes Visuales, el jurado formado por la concejala de Juventud, Rebeca Pérez y los técnicos Tatiana Abellán, José Manuel Jiménez y María José Mira, además de Juan Albaladejo como secretario, han seleccionado para optar a los premios y mostrar su obra los siguientes trabajos:

- EXTRARRADIO de Alejandro Yáñez Lafuente

- SOY UN ANIMAL SALVAJE de Isabel Hernández Guillen

- LA CARA OCULTA de Pablo López Jiménez

- ACTIVISMO HUERTANO del colectivo IAyC

- LA ENCANTADA de Julieta Sol Varela Manograsso

- MOON BALL de Álvaro Daniel Alonso Sánchez

- LONGITUD DE ONDA de Iván Tovar Albaladejo y Diego Paterna Costa

- HORIZONTE SIN TÍTULO II de Ramón Sánchez Resalt

Por su parte, en la categoría de Fotografía, Rebeca Pérez, Mª Trinidad García, Mónica Lozano, Ignacio Rodríguez y Juan Albaladejo, han seleccionado para exponer y nominado para los premios las siguientes obras:

- DES_CONEXIÓN de Andrea González Martínez

- LARGAS SON LAS TARDES DE INVIERNO I, I, III de Jesús Martínez Miralles

- EXTRARRADIO: MURALLA / BIFURCACIÓN / ESCALINATA de Alejandro Yáñez Lafuente

- LOST AT THE SEA 1 / LOST AT THE SEA 2 / LOST AT THE SEA 3 de Javier Lara López

- FELICIDAD SIN MONTURA I / FELICIDAD SIN MONTURA II / FELICIDAD SIN MONTURA III de Enrique Pardo Meca

- CONSTRUCCIÓN DEL NUDO / INSIDE THE HOUSE, OUTSIDE THE HOME de Rocío Marín Navarro

- GOLDEN REDHEAD I / GOLDEN REDHEAD II / GOLDEN REDHEAD III de Ezequiel Trigo Agüera (ZekiGraphic)

- NOVIEMBRE I / NOVIEMBRE II de Gloria Jiménez López

- CALMA / CAOS de Natalia García García

- SKYLIGHT 1 / SKYLIGHT 11 / SKYLIGHT 111 de Fabio Martín Peñas

- BISAGRA. HOMENAJE MURCIANO A GREGORY CREWDSON: SIN - TÍTULO I / SIN TÍTULOII / SIN TÍTULO III de La Marquesina

- LA PORTADORA DE LA LUZ A / LA PORTADORA DE LA LUZ B de Ángel Díaz Fernández

- A LOS QUE VIAJAN: PARADAS EN LA NOCHE / LA SOLEDAD DEL VIAJE I / LA SOLEDAD DEL VIAJE II de Mª del Mar Sáez Martínez

- UN TERCIO: DESPILFARRO I / DESPILFARRO II / DESPILFARRO III de Julieta Sol Varela Manograsso

- FUISTE SILENCIO I / FUISTE SILENCIO II / FUISTE SILENCIO III de Mari Cruz García Pérez

- TIERRA Y PLOMO I / TIERRA Y PLOMO II / TIERRA Y PLOMO III de Miriam Muñoz Manuel

- REVERBERACIÓN de Sergio López Legaz