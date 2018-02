El Bosco: "Hace falta más mística y conciencia para disfrutar de las bondades del ser humano"

Contando con que vuestra música es inclasificable, ¿hacia qué genero musical tiende `Paradiso´?

David Moretti: Dentro de la mezcla estilística, nuestras canciones son un viaje musical poliédrico, caleidoscópico, mítico, treatral y poético. Un viaje al origen, un retorno a lo clásico, a todo lo que siempre permanece... Se podría llegar a definir como "Psicodelia Renacentista".

Gon Navarro: Todos los sentidos abiertos para una vez más disfrutar de una amalgama musical amplia. Hasta en el sonido se puedo disfrutar la variedad sonoro al haber sido grabado en diferentes estudios tanto en digital como en analógico.

¿Qué habéis encontrado en la obra de Dante Aliguieri para inspirar vuestra trilogía?

David Moretti: En Bosco hemos trabajado ya adaptando los textos de algunos poetas como William Blake, Alberti, Leopardi. Me gusta la posibilidad que te dan las canciones de compartir con el público mensajes de grandes autores, dar la oportunidad a la gente de descubrir nombres y obras que no son muy accesibles, así que me tomo la libertad de cantar y contar sus versos. Con Dante, el proceso partió a través de la banda sonora que hicimos para el V Festival de Cine Fantástico de Murcia, musicando la película de 1911 "L'Inferno de Dante".





José Perelló: A través de ese trabajo, nos fuimos introduciendo en esa magna obra que tomamos como paleta para ir componiendo una obra musical inspirada en ese texto. Nos ha servido para ir compilando las canciones que tenian un marco estético o emocional que podía tener relación con cada uno de los estadios del viaje de Virgilio. Comenzamos por `Paradiso´ porque nos parecía un poco duro meter al oyente en el `Inferno´ tras varios años sin publicar musica nueva, así que decidimos hacer el viaje a la inversa. En cada una de las partes de la trilogía habrá una canción compuesta con los textos de Dante Alighieri, pero el resto de canciones como comentaba, son composiciones de Bosco que estarán relacionadas con este espacio arquetípico que nos muestra `La Divina Comedia´.

¿Habrá espectáculo teatral en el TCM o será una experiencia fundamentalmente musical?

Gon Navarro: Principalmente la música será el foco principal aunque la poesía también va a ocupar un papel importante. En Bosco siempre hay sorpresas y será un aquelarre para el disfrute.





Jose Perelló: A pesar de volver al Teatro Circo de Murcia, donde hicimos por primera vez nuestro espectáculo musico-teatral `El Circo de las Delicias´, esta presentación la hemos planteado desde un nivel puramente musical. La idea original era darle el papel principal a las canciones, enriqueciendolas con colaboradores que aportarán nuevas sonoridades y arreglos que creemos pueden darle al espectáculo un caracter mas festivo y de celebración musical. Entre las colaboraciones musicales podremos contar con Luis Gomez (Maldita Nerea) a la guitarra, Doudou Nganga a la voz, el duo de violinistas Komorebi, Jose Manuel Lucas (Nunatak, Jamones con tacones) a la trompeta, Miguel Gallego (Super8) a la guitarra y Elisa

Es la segunda vez que hacéis uso del crowdfunding para la producción del disco, ¿por qué esa opción de nuevo?



Jose Perelló: Bosco nació de una manera muy autónoma y hasta hace bien poco, ni siquiera teniamos oficina de contratación. A pesar de todo salíamos adelante, editabamos los discos, montábamos las giras… Lo cierto es que es un arma de doble filo. Ser dueño y señor de todo tu producto te hace no depender de nadie, pero es muchísimo trabajo. En realidad nosotros nunca nos hemos cerrado las puertas a trabajar con oficinas de producción o discográficas. El crowdfunding nos da la oportunidad de seguir editando nosotros el disco de manera autónoma, contando con la confianza que nos aportan nuestros seguidores. Es duro y complicado hacer estas campañas, pero es muy reconfortante saber que tus seguidores te apoyan y que puedes contar con ellos para seguir adelante.

`Paradiso´ de El Bosco

David Moretti: Por el momento no hemos tenido ningún tipo de oferta discográfica, así que seguimos optando por el formato de la autoedición. Personalmente valoro mucho la figura del productor, labor que realizamos entre todos y que de algún modo trato de arbitrar yo para facilitar la toma de decisiones y avanzar.

Precisamente por esta última razón es interesante una mirada objetiva, desde fuera de la banda, que aporte dinamismo y mayor riqueza creativa al conjunto. No tendría por qué peligrar la esencia del grupo si tanto discográfica como productor entran de lleno en la secta [risas]. La clave es que entiendan lo que queremos contar y cómo nos gusta hacerlo. Otra cosa es que a día de hoy no se encuentren fácilmente esas combinaciones o de momento estén muy lejos de nuestro alcance.

Hace poco tiempo estuvisteis en México, ¿cómo fue la gira por el país latinoamericano?

Gon Navarro: Eternamente agradecidos, la acogida fue ni soñada. Muchos de los asistentes se conocían las canciones y desde la primera nota estaban muy conectados con nuestra música. También intenso ya que fueron 8 conciertos casi en 10 dias y la afluencia de personas por actuación iba creciendo en cada actuación.



José Perelló: Ha sido una aventura maravillosa. Tambien en el origen, puesto que comenzaron a llegarnos mensajes de seguidores de allá desde que lanzamos el video del poema de Alberti `El jardín de las delicias´ con la interpretación en directo que hicimos para un programa de Radio3 y que David Moretti montó con imágenes del cuadro de El Bosco. Ese video se hizo viral por Latinoamérica y mucha gente comenzó a seguirnos de México. Llegar allá y sentir que había gente que te estaba esperando, que hacía muchos kilómetros para asistir a los conciertos o que se sentían muy agradecidos cuando les firmábamos el disco fue una experiencia inolvidable que esperamos repetir. ¿Entraña una dificultad extra crear música entre cinco personas de la banda más los colaboradores con los que trabajáis?

Jose Perelló: Todo trabajo en equipo es dificultoso. Hay que cuidar mucho las relaciones, la comunicación, el respeto por la opinión del otro, los roles de trabajo. Tener un grupo es como formar una familia en la que se unen amistad, trabajo, esperanzas y frustraciones. Todo ello es un cóctel de díficil digestión en el que hay que mezclar muy bien los ingredientes para que todo fluya y el proyecto siga adelante.

Ahora estamos en una etapa de madurez en la que los roles y las relaciones entre nosotros funcionan de una manera más fluida. Todos somos partícipes y nos gusta contar con amigos y colaboradores que creen en este loco proyecto y que nos ayudan, muchas veces de manera desinteresada. A veces nos parece increible que haya tantísima gente que ha pasado por nuestro mundo y nos ha ayudado en las diferentes aventuras que hemos llevado a cabo. No hay palabras para agradecer a todos ellos su implicación y ayuda desinteresada.



David Moretti: De algún modo nos unió una forma de entender la música que al mismo tiempo puede ser una forma de entender la vida. Nos convertimos en una especie de familia desde el primer momento. Cada uno de nosotros manifiesta una tendencia musical diversa, compartimos ciertos gustos pero no las mismas pasiones, tenemos unos pilares sonoros y vitales muy diversos, somos personalidades muy dispares, pero hay algo en el fondo que tiene una misma mirada. Es lo que proporciona la consistencia que necesita un proyecto tan peculiar. A veces pareciera que la causalidad cósmica nos unió para hacer lo que hacemos.