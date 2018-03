Archivada la querella por prevaricación contra el rector José Orihuela

La denuncia contra José Orihuela, actual rector de la Universidad de Murcia, por supuesta prevaricación en la oferta de plazas públicas ha sido archivada definitivamente por la Audiencia Provincial de Murcia.

El pasado mes de octubre, el juzgado de instrucción número 1 de Murcia ya archivó la querella al no encontrar ningún indicio de irregularidad. Una decisión que los denunciantes recurrieron ante la Audiencia Provincial, que ha desestimado el caso nuevamente sin posibilidad de recurso.

El auto refleja que la Sala no aprecia ninguna evidencia de prevaricación, ni observa especial relevancia en que el proceso fuera de oposición y no de concurso-oposición.

La resolución también apunta que la jurisdicción contencioso-administrativa ya se pronunció sobre el asunto. Ante la demanda presentada por una de las querellantes, la Audiencia sentenció que no cabe extraer del proceso de funcionarización un derecho subjetivo de la recurrente a ocupar un puesto de funcionario ejercitable frente a la modificación operada, sino un derecho a participar en el proceso cuando la UMU opte por convocarlo.

Además, la Audiencia concluye que no corresponde a la jurisdicción penal la revisión de los actos administrativos planteados por los querellantes; y apunta que no se accedió a una vista oral, como solicitaron los denunciantes, al considerarla innecesaria por no tratarse de un asunto complejo.

Cinco trabajadores se querellan contra José Orihuela

El pasado abril de 2017, cinco trabajadores de la Universidad de Murcia presentaron una denuncia contra el rector José Orihuela por un presunto delito de prevaricación al haber convocado oposiciones libres a los puestos de trabajo que ellos ocupaban, en vez de convocar la oposición-concurso.

Según argumentaba la defensa de los trabajadores, el rector habría escogido esa modalidad para ofertar las plazas como medida ejemplarizante contra ellos por haber denunciado en otro momento su situación laboral de falsos autónomos.