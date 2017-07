¿Sol y playa? El turismo español tiene mucho más que ofrecer

Para la mayoría de los extranjeros, viajar a España supone pasar largas tardes de verano tumbados en la arena de la playa mientras toman el sol. Parece que todo se reduce a las ciudades costeras, en las que el turista se puede refrescar en el agua del mar para escapar del incesante calor estival.

Por suerte, nuestro país ofrece muchas más alternativas a todos aquellos visitantes interesados en él. Es necesario que ese concepto preconcebido desaparezca y encaminarlo hacia otro tipo de turismo de mayor calidad y que genere grandes ingresos. Esto no significa que se deba acabar con el turismo costero, sino que también deben promocionarse otros tipos de opciones para la captación de más turistas.

La mayoría de visitas a España se producen en verano

Una gran parte de turistas nacionales e internacionales, aprovechan la llegada del verano para realizar un viaje de ocio con toda la familia o en pareja. Por este motivo, la mayoría decide desplazarse a zonas costeras. Para que esto cambie, es necesario diversificar el sector, de modo que los turistas opten por viajar en otros meses del año y con diversos objetivos.

Se deben ofrecer viajes o escapadas que se adapten a las exigencias de los diferentes tipos de turistas. Viajes culturales, de negocios, de naturaleza o de gastronomía, deben ser ofertados por las diferentes ciudades españolas para captar nuevos turistas.

España apuesta por el turismo de calidad

No sirve de mucho que lleguen miles de turistas de todo el mundo, si no gastan suficiente dinero en la región visitada. En la actualidad, son muchos los jóvenes que se desplazan a este país para asistir a diversas fiestas. Esto no solo molesta a los residentes de la ciudad, sino que apenas deja ingresos en ella.

Por este motivo, se intenta conseguir que los turistas que escojan España, realicen gastos elevados. Esto significa que se valora más que vengan turistas de calidad, que una visita masiva de aquellos viajeros que apenas dejan ingresos.

Las tasas turísticas se convierten en la estrategia para lograr ese objetivo

Cuando un usuario decide realizar un viaje, es consciente de que los meses más caros para hacerlo son julio y agosto, ya que existe una gran demanda turística en el país. Esto es debido a las tasas turísticas. Mediante ellas, se intenta compensar los demás meses del año en los cuales el turismo disminuye, pero, además, son una gran estrategia para que los turistas elijan otras fechas para visitar el país.

El visitante puede informarse sobre qué momento del año le resulta más interesante para realizar su viaje. Aparte, también puede consultar los lugares en los que poder alojarse. Todos estos datos se pueden buscar a través de Internet. Tal utilidad, permite al usuario conocer en tiempo real si hay vuelos disponibles o si quedan apartamentos vacíos. Una de las herramientas más eficaces es el comparador de apartamentos, que ofrecerá al usuario información sobre los diferentes precios de los apartamentos de la ciudad elegida.

Es por eso que, un turismo de calidad puede hacer incrementar de forma notable los ingresos del país. Para ello, hay que diversificar el turismo y no solo relacionar España con la playa y los chiringuitos. Es necesario dar una imagen al extranjero conforme España ofrece múltiples alternativas adaptadas a cada tipo de turista.