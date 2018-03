¿Qué contenido compartimos más en redes sociales?

Muchas marcas y empresas que se lanzan a las redes sociales, sueñan con que sus contenidos, actualizaciones o publicaciones se conviertan en virales. Estas desean que aquello que publican en sus perfiles sea compartido en masa, llegando así de forma orgánica a grandes audiencias.

La pregunta es, ¿por qué a veces las cosas funcionan, y a veces no? Para responder esta pregunta en parte, habrá que analizar qué tienen en común los contenidos que llegan a ser compartidos en las redes sociales. Y esto es precisamente lo que ha hecho un estudio reciente.

50.000 contenidos analizados para extraer conclusiones

Dicho análisis se ha centrado en los contenidos que han conseguido un éxito viral a lo largo de los dos años anteriores. Se ha analizado un total de 50.000 piezas de contenido, las cuales fueron compartidas más de 500 veces en cada uno de esos años en distintos terrenos y verticales.

El objetivo fue buscar qué tienen todos ellos en común, y cuáles son los elementos que han predominado cada año. Se trata también de saber si se comparte sobre todo un tipo de contenido, o si este ha variado de un año al siguiente.

Primera conclusión: comportamientos fragmentados

En primer lugar, el estudio puso de manifiesto que se ha fragmentado en parte el comportamiento seguido cuando se comparten contenidos, así como el panorama de donde estos se comparten. La cifra de páginas que consiguieron entre 500 y 2.500 social shares aumentó de un año a otro, en tanto que el conseguir de 2.5000 a 10.000 es un logro que descendió en el mismo tiempo.

Paralelamente a esto, creció también la franja de los 10.000 shares. Algo que no debería extrañar, en cuanto las empresas cuentan con toda clase de herramientas para aumentar la difusión de sus contenidos. Entre ellas se encuentra la figura del employee advocacy, para convertir a los empleados en embajadores de marca.

Curiosamente, son los datos intermedios los que pierden fuerzas, de modo que o bien se consigue una alta viralidad, llegando a gran cantidad de personas, o bien se alcanza un plano más modesto.

El contenido viral por excelencia no es el vídeo, sino el texto

A pesar de que se habla mucho del éxito viral de los vídeos, lo cierto es que el texto ha sido y sigue siendo el contenido compartido por excelencia. Si se tiene en cuenta además que se dice que los algoritmos premian, es especialmente sorprendente descubrir que sea el texto lo que protagoniza la lista de los más compartidos.

Tanto en 2016 como en 2017, lo que más se compartió fue artículos basados en texto. No obstante, no hay que perder de vista otro dato, que es el volumen de compartidas asociadas a los vídeos, el cual aumentó significativamente a lo largo del año pasado.

Crecen los post, y descienden los contenidos listicle

A pesar de lo anterior, dentro de los tipos de contenidos también existen ciertas variantes, y determinadas tendencias. Los post fueron los más compartidos en los dos años anteriores, con un importante crecimiento interanual de un año al otro. El siguiente lugar lo ocupan los contenidos de tipo listicle, si bien se trata de una figura que comienza a perder poder. Su media de compartidos estaba en torno a los 7.000 en 2016, en tanto que en 2017 se encontraba ya por debajo de los 6.000.

Ocurre algo parecido con los artículos de “how-to”, es decir, aquellos que hablan de cómo hacer las cosas. Estos perdieron también alrededor de 1.000 impactos en la media de un año al siguiente. Las infografías también han perdido poder.

Los vídeos y los textos son los únicos contenidos que crecen

En el extremo contrario se encuentran los vídeos, que son junto con los textos los únicos contenidos que han ganado en la comparativa interanual. De hecho, estos han crecido de tal forma que han superado a las listas y el “how-to” en 2017 entre lo más compartido.

Hace algunos años se repetía a las personas que trabajan en Internet que no es necesario escribir grandes y largos textos, ya que los internautas no los leen. Se aconsejaba no escribir más de dos párrafos, para no perder la atención del lector. Pero la situación ha cambiado, tal como ha demostrado el éxito de los longforms.

Algo que se ha dejado notar también en los contenidos que se comparten en redes sociales. En 2016 y 2017 fueron los contenidos con más de 3.000 palabras los más compartidos, y lo son cada vez más. Se puede concluir que su éxito continúa en aumento.

¡Saca el máximo partido a tus textos! Empieza por una gran elaboración

Teniendo en cuenta el éxito que están cosechando los textos, sería buena idea tener presente algunas claves para aprovechar todo el potencial de este tipo de contenidos. Y es que lo que podría resultar un artículo novedoso, puede quedar en nada por una mala elaboración.

Escribir es un proceso complejo, que implica ser absolutamente detallista. Es fundamental investigar todo lo posible acerca del tema a tratar, antes de comenzar la escritura. También es muy importante tener siempre una libreta a mano, de forma que se puedan ir apuntando aquellas ideas que vayan surgiendo. Hay días que son más inspiradores y otros que menos, así que todo lo que en un momento dado se ocurra, puede servir después.

Concentración, perfeccionamiento y ante todo, una buena historia

A la hora de escribir ideas es muy importante encontrarse plenamente concentrado, desarrollar las intenciones, y después corregir y pulir detalles. No hay que olvidar que los títulos son una parte muy importante de estos contenidos, razón por la cual habrá que dedicarles todo el tiempo que sea necesario. De hecho, estos pueden resultar clave para que el lector continúe leyendo.

Los titulares, así como el cuerpo del texto, deben orientarse a contar una buena historia. Resulta cada vez más importante narrar una historia que sea coherente, y que involucre distintos personajes. Por otro lado, las marcas tienen que acercarse a los usuarios, aportando valor, y material interesante. De hecho, la regla principal del marketing basado en contenidos es contar una historia.

Finalmente cabe resaltar la importancia de que las marcas se involucren con sus clientes apelando a las emociones y la experiencia de estos. Se trata de atrapar al lector, y hacer que este se sienta identificado con aquello que se está narrando.