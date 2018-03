Ahorra energía en tu hogar con unas sencillas medidas

Por desgracia, a lo largo de los últimos años existen numerosos factores medioambientales que se están viendo alterados. A pesar de todo, siempre se puede hacer algo para intentar terminar con esta situación. Incluso a nivel individual.

Todo puede empezar simplemente por s er consciente del ahorro energético en el propio hogar. Lo cual no solo redunda en el beneficio del medio ambiente, sino de la economía de la familia.

Aumenta la conciencia sobre la importancia del ahorro de energía

Tanto las constructoras como las compañías de electrónica de consumo se encuentran cada vez más concienciadas en relación al ahorro de energía. Los nuevos electrodomésticos que salen a la venta, y las nuevas casas que se construyen, incorporan medidas para que la emisión de C02 sea la mínima indispensable. De esta manera, se contribuye enormemente a que la demanda de energía llegue a niveles imposibles de sostener

Comoquiera que sea, siempre se puede hacer más. Razón por la cual los expertos hacen sus recomendaciones para que los particulares tomen conciencia a la hora de utilizar la energía en sus hogares. Se trata de acciones sencillas y eficientes, que ayudan a combatir el cambio climático y a la sostenibilidad de la Tierra. Toda vez que les sirve para ahorrar en el plano económico.

¿Por qué usar bombillas normales, si las puedes tener de LED?

Esta cuestión es sumamente importante, teniendo en cuenta que una bombilla LED consume un 22% menos que las bombillas de consumo de toda la vida, y un 80% menos que las incandescentes. Otras de sus ventajas es que se adaptan a cualquier tipo de lámpara, y que su duración media es de diez años. De forma que aunque su precio es más alto que el resto, compensan más que de sobra.

¡No te olvides de tu caldera! Revísala periódicamente

También es fundamental realizar un mantenimiento habitual de la caldera, lo cual no solo sirve para que esta no se estropee antes de lo normal, sino que ahorra dinero y energía. En caso de tener contratado un seguro de la caldera, este se encargará de su mantenimiento. Si no, puedes acudir a profesionales fontaneros Alicante, o profesionales de tu ciudad para hacer una revisión adecuada.

Pero si la caldera es demasiado antigua, será conveniente cambiarla por una nueva, con la etiqueta de calificación A. La cerrajería no escapa de poder mejorar en estos aspectos, de hecho ya existen las cerraduras ecológicas que funcionan con una batería autorrecargable, lo que reduce las emisiones de CO2 y así contribuir al ahorro energético.

Para realizar estos pequeños cambios en el hogar, el usuario puede acudir a cerrajeros Alicante, Valencia o aquellos especializados en su comunidad, quienes les ayuden a realizar las reparaciones pertinentes con el fin de conseguir un ahorro de energía total.

Apaga los aparatos electrónicos que no utilices, ¡no los dejes en stand by!

Ni la economía ni el medio ambiente salen beneficiados si se tiene encendido un aparato electrónico que no se utiliza, ni si se deja en stand by. Incluso tener un electrodoméstico en modo ahorro supone un 12% del consumo anual del aparato. Y el gasto de dejar encendidos distintos electrodomésticos puede llegar hasta los 100 euros mensuales.

Comprueba que tus electrodomésticos tengan la etiqueta energética A+++

Dicha etiqueta indica que el electrodoméstico que la lleva es un aparato de consumo mínimo o de bajo consumo. Aunque su precio de venta es más caro, suponen un ahorro a largo plazo. Dado que consumen menos energía, se gasta menos luz, lo cual permite un ahorro en la economía familiar.

Mira por la calefacción y por el aire acondicionado, ¡no abuses!

Finalmente cabe destacar la importancia de mantener una temperatura adecuada, tanto en el invierno como en el verano. Normalmente entre la calle y el hogar hay una diferencia considerable de grados, por lo que es básico regular la caldera o el aire acondicionado para no gastar energía innecesaria, mejorando así la eficiencia de estos aparatos.

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios establece que lo ideal es que la calefacción no esté por encima de los 21º en invierno, ni el aire acondicionado por debajo de los 26º en verano.