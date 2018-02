Murcia y Cartagena, principales focos contaminantes por emisiones industriales

Ecologistas en Acción ha presentado su Informe sobre la Calidad del Aire de la Región de Murcia, en el año 2017. Lo ha hecho recordando que durante estos doce meses se ha seguido midiendo la contaminación con una "red regional de vigilancia de la calidad del aire obsoleta y con múltiples carencias".

Así, han denunciado que varios analizadores han superado su vida media de siete años y la sustitución este año de una mínima parte de los mismos es a "todas luces insuficiente" para una modernización "significativa" de la red.

Desde la asociación han señalado que esta obsolescencia de la red regional provoca el deterioro en estas infraestructuras, con problemas de mantenimiento, fallos técnicos, ausencia de captura de datos, incidencias periódicas, falsas superaciones, averías, caídas del sistema informático, etc. Estos aspectos negativos causan, en muchos casos, un funcionamiento irregular, limitando la calidad, la captación y evaluación de los datos sobre contaminación atmosférica en nuestra región.

Por este motivo, Ecologistas en Acción ha propuesto un programa de modernización y renovación de la red con 18 medidas concretas que suponen una mejora sustancial en el funcionamiento de las estaciones de la red, el aumento de los recursos materiales, del número de estaciones fijas en los municipios de Lorca, Murcia, Cartagena y Cieza, y de los recursos humanos, que en conjunto "mejoren el diagnóstico la calidad del aire".

Por otro lado, han concluido que las medidas contempladas en el Plan de Mejora de la Calidad del Aire, aprobado por el Gobierno Regional, no se han mostrado "eficaces para resolver el problema de la contaminación atmosférica en la región". De esta forma, desde Ecoligistas han indicado que "muchas de las medidas sobre calidad del aire no llevan la dotación presupuestaria necesaria para ser aplicadas, o carecen del desarrollo de su aplicación práctica". Además, la organización ecologista cree necesario plantear objetivos de calidad del aire "más ambiciosos, como el cumplimiento de los valores límite de las Directrices de la OMS".

Contaminación atmosférica

En cuanto a contaminantes atmosféricos, el ozono troposférico (O 3 ), se ha convertido en uno de los contaminantes endémicos y crónicos de nuestra región. La contaminación por ozono ha afectado a todo el territorio interior de la región así como al Valle de Escombreras.

Todas las estaciones que miden este contaminante, excepto La Aljorra y Mompeán (Cartagena), han sobrepasado el límite legal de 25 días por año con superación del valor máximo diario, agudizando el problema del ozono.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), rebajó en 2005 el valor objetivo de protección para la salud a 100 microgramos por metro cúbico (µg/m3). Según ese valor límite de la OMS de 100 µg/m3, todas las estaciones de la red regional que miden ozono han sobrepasado ampliamente 120 días al año (4 meses) de superaciones, evidenciando que la magnitud del deterioro de la calidad del aire por ozono troposférico es un hecho que cada vez adquiere mayores proporciones convirtiéndose en un problema crónico con implicaciones para el medio ambiente y la salud pública.

Respecto a las partículas PM 10 , han tenido un comportamiento moderado en todas las estaciones, salvo la de San Basilio (Murcia), que casi ha llegado al límite de 35 días al año de superaciones que establece la legislación. Además se han producido tres episodios significativos de contaminación. En noviembre con trece días seguidos y en diciembre con episodios de tres y de dos días, respectivamente.

Han destacado también que solo la estación de Mompeán en Cartagena mide los valores de micropartículas PM 2,5 , sin que se haya producido ninguna superación del valor límite durante 2017.

Otro contaminante que ha aumentado su incidencia es el dióxido de azufre (SO 2 ). A pesar de no haber superado el valor límite diario de 125 µg/m3, establecido en nuestra legislación, si que ha habido superaciones del valor diario de protección de la salud a 20 µg/m3, establecido por la OMS. Así ha habido 31 días de superaciones del nivel establecido por la OMS en la estación del Valle de Escombreras y 30 días en Alumbres, lo que ha supuesto un aumento respecto al año pasado. Cabe destacar que la contaminación por dióxido de azufre continúa circunscrita al Valle de Escombreras y principalmente asociada a las emisiones de las actividades industriales.

Por otra parte, no se ha producido ninguna superación del valor límite horario del dióxido de nitrógeno (NO 2 ), 125 µg/m3, a lo largo de 2017. Sin embargo, se desconoce si hay superación del valor límite medio anual, (40 µg/m3), ya que la Dirección General de Medio Ambiente no ofrece ningún dato de las estaciones.

Además, Ecologistas ha criticado también que solo Alumbres y Alcantarilla miden benceno, tolueno y xileno (BTX). No existe un valor límite de exposición ciudadana al tolueno y al xileno. En la estación de Alcantarilla se han producido episodios de niveles de tolueno anormalmente altos, como se produjeron 2016, que fueron denunciados por la Plataforma Aire Limpio.

Asimismo, han considerado insuficiente que sólo la estación de Mompeán mida los valores de Arsénico, Cadmio, Níquel y Benzo(a)pireno. Aunque no se han superado los valores límite del arsénico, cadmio y níquel, no se tienen datos de los valores de Benzo(a)pireno. Ecologistas en Acción ha señalado que esta estación urbana se encuentra a sotavento y que es difícil que mida la concentración en el aire de metales pesados procedentes de la zona del Hondón en Cartagena.

Contaminación por zonas

En cuanto a la contaminación por zonas, el informe sobre la calidad del aire de la asociación concluye que:

La contaminación provocada por emisiones industriales sigue siendo una constante, centrada fundamentalmente en las zonas siguientes: Cartagena, el Valle de Escombreras, La Aljorra y Alcantarilla.

En el puerto de Cartagena, las previsiones para 2017 son de 230.000 pasajeros en 150 cruceros. Los cruceros utilizan un fuel oil pesado, prohibido en tierra, 100 veces más tóxico que el diésel que usan automóviles y camiones, y que tiene hasta 3.500 veces más contenido de azufre. Además la combustión de este tipo de fuel oil genera óxidos de azufre, CO, CO 2 , óxidos de nitrógeno y partículas.

En La Aljorra, vecinos y Ecologistas en Acción siguen luchando contra la incineración de residuos peligrosos, como el bisfenol A (BPA y BPA tar) y otros residuos tóxicos y peligrosos. Presentando múltiples denuncias este año sobre diferentes emisiones de las plantas industriales de la Aljorra, sin que, hasta la fecha, hayan recibido respuesta de la Dirección General de Medio Ambiente.

En el Valle de Escombreras se han producido en febrero una explosión en un depósito de azufre de Repsol. En mayo se producía otro incidente en la refinería Repsol por la explosión en una de las plantas de recuperación de azufre, que provocó la alarma en vecinos de Alumbres. Por ello han reclamado una reforma significativa y en profundidad del Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico.

En el Llano del Beal una denuncia de un investigador de la UPCT, advertía de los posibles riesgos para la salud pública de escolares, trabajadores/as docentes y personal laboral en el colegio público de la diputación cartagenera por la contaminación por metales pesados. La contaminación por metales se pude producir por inhalación del polvo que levante el viento de los suelos contaminados. Por ello, Ecologistas en Acción ha propuesto la ubicación de una estación medidora fija en la zona del Llano- El Estrecho de San Ginés, que mida los valores metales pesados en el aire ambiente.

En el Polo Químico de Alcantarilla, la instalación en Derivados Químicos de un oxidador térmico regenerativo, un sistema de alerta capaz y dispositivos para informar en tiempo real de los principales parámetros, han sido elementos necesarios para cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada (AAI). Sin embargo, los vecinos de la Plataforma Aire Limpio de Alcantarilla han venido denunciando picos de contaminación por tolueno en marzo, abril y noviembre así como quejas por malos olores en septiembre y noviembre.

Las quemas agrícolas continúan siendo un importante problema en varias zonas de la Región de Murcia, como la Vega Alta (Cieza, Abarán, Blanca), Mazarrón, Águilas, Cartagena y Huerta de Murcia. Aunque el resultado es similar (densas nubes de humo que afectan a núcleos urbanos) hay dos prácticas bien diferenciadas: La quema de restos de poda y rastrojos, muy extendida por la región y realizada principalmente en otoño/invierno. Y un problema más localizado en la vega media, de quema de alpacas de paja como método de lucha contra las heladas en invierno.

Medidas para reducir la contaminación

Para terminar, Ecologistas en Acción ha insistido en que son necesarias medidas concretas y efectivas, sobre los principales focos, para una disminución de la contaminación atmosférica y una mejora de la calidad del aire en nuestra región.

Entre las principales medidas, han destacado la reducción del tráfico motorizado en las áreas metropolitanas, disminuyendo la necesidad de movilidad con un urbanismo de proximidad y potenciando el transporte público urbano e interurbano (en especial el eléctrico) y los medios no motorizados como la bicicleta o el tránsito peatonal. Además, han propuesto la reconversión ecológica del transporte interurbano desde la carretera a un ferrocarril convencional mejorado y socialmente accesible.

Por otra parte, han indicado como imprescindible apostar "seriamente" por el ahorro y la eficiencia energética, la recuperación de los estímulos para la generación eléctrica renovable en sustitución de las centrales termoeléctricas a partir de combustibles fósiles, y la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles para la reducción de la contaminación atmosférica.

Ttambién han recordado que se requiere la renovación en profundidad de la red regional de vigilancia atmosférica, un aumento del número de estaciones de medición que mejoren el diagnóstico de la contaminación, así como el aumento de los recursos humanos y materiales para la mejora de la calidad del aire en nuestra región.