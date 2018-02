Carta abierta a Juan Antonio Alcaraz, director general de Caixabank

El director de Negocio de CaixaBank se retracta de sus declaraciones sobre los desahucios y pide disculpas

Llevo desde 2010 en la Plataforma Afectados por la Hipoteca en la Región de Murcia y he podido compartir el dolor de muchas familias que han perdido sus viviendas por ejecuciones hipotecarias porque las entidades financieras, mejor dicho, los banqueros decidieron echarles de sus casas porque no podían pagar ya que se habían quedado sin trabajo.

Familias con niños, personas mayores, padres y madres que habían avalado a sus hijos e hijas han ido a la calle y muchas, con deudas. He visto familias rotas y destrozadas; niños asustados que no entendían lo que estaba pasando; familias que han perdido la ilusión por la vida, que sienten un vacío existencial, que no pueden dar de comer a sus hijos, que no pueden ofrecerle un futuro digno y que al final de este proceso pierden su vivienda, lo único que les quedaba; personas con la mirada perdida, llena de sufrimiento, que no han cometido ningún delito, que sólo han perdido su trabajo y han buscado otro, un día tras otro, sin encontrar nada, sólo alguna chapuza.

Por eso, oyendo tus palabras que afirmaban que “los desahucios son una leyenda urbana”, que “las cláusulas suelos han sido utilizadas para que las entidades financieras pagaran parte de esta crisis” y “lo que está bien visto es no pagar” sentí una gran indignación porque vi una persona llena de maldad, de crueldad, de cinismo, de desprecio. La verdad es que representas muy bien al sistema financiero.

Tus palabras quedan desmentidas porque sabes perfectamente que los desahucios continúan: un dato solo, según el Consejo General del Poder Judicial en el tercer trimestre del 2017 se produjeron 11.000 lanzamientos, de los cuales 4.000 son ejecuciones hipotecarias. El drama de los desahucios sigue.

Dices que las cláusulas suelo es una forma, entiendo por tus palabras que injusta, de que los banqueros paguen parte de esta crisis, sabes que estás cláusulas se han declarado abusivas. Además esta crisis tiene un origen: la estafa financiera que ha provocado el sistema financiero por ese ansia de avaricia y codicia que ha tenido como consecuencia esta crisis económica, eso sí, con la complicidad de muchos políticos dirigentes que miraban para otro lado, desregulaban y permitían las ilegalidades, por ejemplo, tasar muy por encima del valor real, ante la advertencia desesperada de los inspectores del Banco de España.

¿Y el daño que han hecho estos banqueros sin corazón ni ética con las preferentes, sobre todo, a nuestros abuelos y abuelas? Recuerdo aquel director de un banco que dejó la entidad porque no pudo con tanta injusticia e inhumanidad. La gota que colmó el vaso fue una mujer mayor que por culpa de las preferentes tenía paralizada todos sus ahorros -si no recuerdo mal unos 75.000€-, sufrió un ictus y necesitaba ese dinero para que alguien la cuidara. Intentó este director que le liberaran parte de ese dinero, pero la respuesta fue un no rotundo, de modo que no aguantó ante la petición desesperada de una mujer mayor enferma que tenía dinero, pero lo tenía retenido.

Dices que en este país “lo que está bien visto es no pagar”. Pues precisamente los que no pagan las deudas son los banqueros: se les ha condonado más de 50.000 millones de euros. Además los más morosos en la comunidad de propietarios son los bancos. Por cierto, en el edificio que yo vivo hay un piso vuestro, de Caixabank, y hemos tenido que pagar vuestra parte en la limpieza porque os negáis a pagar.

A esto hay que unir dos situaciones para las que no encuentro calificativos. La primera es que el Estado ha tenido que endeudarse para tapar los agujeros de los bancos, esos mismos bancos van al Banco Central Europeo y obtienen préstamos a un interés muy bajo y después compran deuda del Estado a un interés mucho mayor, negocio redondo. La segunda situación, es la corrupción política que nos cuesta al año más de 80.000 millones de euros al año. La gente no ha vivido por encima de sus posibilidades, nos han robado por encima de nuestras posibilidades.

La gente quiere pagar sus deudas, pero para eso necesita un trabajo con un sueldo digno, sufre cuando no puede pagar. Lo que hay que afirmar con rotundidad es que la gente ha pagado muy cara esta estafa financiera, esta crisis económica. Ha pagado en paro, en precariedad, en pobreza, en pérdida del sentido de la vida ya que sienten que han fracasado y miran a sus hijos con tanta amargura por no poder darles una alimentación adecuada o estudios. La gente ha pagado esta estafa financiera, que no provocado, con depresiones. Incluso algunos se han quitado la vida, no han podido más.

Vi que sacaste un comunicado donde pedías perdón por si tus palabras habían ofendido para pasar posteriormente a alabar y ensalzar a Caixabank. Creo que no es un arrepentimiento sincero, intentáis salvar la imagen de vuestra entidad, para eso tenéis asesores.

El mejor arrepentimiento es paralizar los desahucios, ayudar a la gente, estar al servicio de la dignidad humana y del bien común, que no es incompatible con obtener beneficios desde la honestidad. ¿Estáis dispuestos hacerlo?