Fer es un viejoven

Uno de los principios de la política es la representatividad, es decir, que lleguen a las instituciones personas capaces de entender las necesidades de un determinado colectivo. Cuando a López Miras le designaron digitalmente para ser el próximo Presidente marioneta de la CARM muchas voces se apresuraron a destacar su perfil joven y renovador, pero tan solo es una superficial estrategia de marketing. ¿Cómo va a defender Fernando López Miras los intereses de los jóvenes si jamás ha pasado por las situaciones que atraviesan normalmente ellas y ellos?

López Miras une a su juventud las prácticas más típicas de la vieja política, formando parte de una larga estela de jóvenes populares que no han conocido en su vida nada más que un cargo público.

Al finalizar 2016, 44 de cada 100 murcianos menores de 25 años no tenía empleo. Muchos de ellos, a pesar de tener una o más carreras y algún que otro máster, son incapaces de encontrar un trabajo arreglado a su cualificación, quedándoles tan solo dos salidas: o la sobrecualificación o coger las maletas. Por suerte, “Fer” con 25 años ya era un cargo público (Director de Gestión del Área III de Salud). ¿Se imaginan? A penas con la carrera acabada y el máster (tiene un MBA) y con la experiencia propia de unas prácticas y los primeros contratos, te llaman para ocupar un cargo de dirección acorde a tu titulación. Un sueño hecho realidad para López Miras e inalcanzable para la mayoría de jóvenes de esta Región que se tienen que conformar con un puesto precario poniendo copas para poder seguir sufragándose una mejora de su formación, ahorrar para abrirse algo propio o pagar la academia para las oposiciones.

Desde que el PP le señaló para un cargo público en 2009 no ha parado. Su vida laboral está plagada de cotizaciones a costa del erario público y todo gracias al mejor plan de empleo juvenil de esta Región: el Partido Popular. ¿Qué habría sido de “Fer” si no hubiera estado en Nuevas Generaciones? Pues, con casi total seguridad, habría corrido la misma suerte que los más de 1.000 murcianas y murcianos jóvenes que emigraron al extranjero en búsqueda de un futuro digno durante 2015. Sigue el camino del propio Pedro Antonio Sánchez, otro “chico Nuevas”, cuya vida laboral está plagada de cargos públicos.

Es preocupante, muy preocupante, esta situación ya que con mucha facilidad se puede desarrollar el llamado “síndrome del despacho”, aquel que sienten los que piensan que todo el mundo transcurre como en un fácil sillón de directivo.

Solo el 20,5% de los jóvenes españoles han conseguido independizarse, esta cifra se eleva sensiblemente en la Región de Murcia donde las políticas de vivienda pública joven han sufrido los estragos de la austeridad popular. López Miras forma parte de esta mayoría social que no se ha emancipado, pero por supuesto no por no disponer de solvencia económica (declara rentas como diputado por valor de 54.825€/anuales) como le pasa a la mayoría de personas que siguen sin poder emanciparse en esta Región. Tampoco es muy común que un joven murciano tenga un fondo de inversión bancario (según declaró en 2015) de 71.500€.

Y la cosa es que esto no está mal, claro que no. La cosa es que la mayoría social, aquella que no está en “la cuerda” del Partido Popular no se puede permitir eso. Tampoco se puede permitir desarrollar en condiciones plenas sus aspiraciones personales y profesionales.

Una de las canciones más conocidas de Supersubmarina –grupo que sabemos le gusta al candidato a la presidencia por el PP– se titula `De las dudas infinitas´. Eso es justo lo que sentimos cuando vemos a un joven, aparentemente como nosotros, llegar a la Presidencia. Parece que ha podido sentir como tú, pero la realidad es que es solo un `viejoven´. Entre despacho y despacho, apenas es capaz de sentir la incertidumbre de las mañanas sin trabajo, de las noches hasta tarde limpiando el bar, del mal transporte público, de los nervios por la beca, de tener que irse a Londres. Ojalá la burbuja se rompa, ojalá entre gente joven de verdad.

*José Miguel Rojo pertenece al área de Acción Juvenil de Podemos Región de Murcia