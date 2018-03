Gómez y los mandarines

El martes, la comunidad de la UMU está llamada a participar en las elecciones del equipo rector. Yo -lo digo desde ya- lo tengo bastante claro: voy a votar por José Antonio Gómez y su gente. Si tú estás dudando, o -mejor aún- si no sabes si acercarte hasta la urna, te propongo una lectura rápida para que te hagas una idea, ocho tesis a favor del bibliotecario sonriente. Vamos allá.

SOLVENCIA ACADÉMICA

Claro. Es una razón de peso. José Antonio Gómez es uno de los investigadores más importantes de la biblioteconomía moderna en España. No solo eso. Su línea de trabajo tiene un sentido que va más allá de lo académico, construyendo la figura de la biblioteca pública como herramienta de integración e igualdad cultural y social. ¿Cómo? ¿Que la biblioteconomía es una disciplina marginal en el mundo universitario, y que estas cosas no interesan a nadie? No sé si decirte que te mereces que la uni se convierta en una FP3 o recomendarte que visites, urgentemente, alguna biblioteca. Me voy a decantar por lo segundo. La palabra clave es urgentemente.

EXPERIENCIA INSTITUCIONAL

Además de su trabajo académico, José Antonio ya ha ocupado puestos institucionales en la UMU como vicerrector de Cultura y director de Publicaciones. Si te dedicas a la creación o a la gestión cultural en Murcia, lo más probable es que ya lo conozcas, o incluso que hayas participado en alguna actividad promovida desde su oficina en el tiempo que las ocupó. Y que lo estés echando de menos, también.

SIN FAMILIA

Una de las cosas más atractivas de la candidatura de Gómez es que no viene respaldada por ningún partido político o grupo de poder. Ningún gobierno regional ha propuesto su nombre para incluirlo en institución alguna, como ocurre con Luján, que es ese candidato puntero que se ve obligado a repetir cada vez que habla que no es el candidato del PP. Se conoce que el hombre es de ciencias puras, porque si fuera de letras conocería ese adagio latino tan amanoso que dice excusatio non petita accusatio manifesta. Es importante que el rector no tenga deudas. Es buena cosa llegar huérfano, si la otra opción es una famiglia.

LEY DE UNIVERSIDADES

¿Y por qué es buena cosa no pertenecer a una famiglia? Pues verás. En el horizonte cercano hay algo llamado Ley Regional de Universidades, que promueve nuestro simpático partido de Gobierno y que supondrá una nueva vuelta de tuerca (o más bien de garrote vil) contra las públicas de la Región a favor de la privada. No va a importar que la última sea una de las peores del país según todos los ránkings. Al revés: la política parece ser estrangular a las otras dos para que no se note tanto la diferencia. Puede que esto no te importe, porque no tienes hijos en edad universitaria ni los vas a tener, o tal vez porque te sobran 8.000€ al año de matrícula para llevar al chaval o chavala a la infrauniversidad católica. Si sí, piensa qué Rector quieres tener sentado en la mesa de negociación de esta divertida Ley.

CONOCER EL SUELO QUE PISAS / PISAR SUELO QUE CONOCES

Igual estas cosas te parecen poco universitarias. En la letra del Gaudeamus Igitur no dice nada de cuotas de matrícula ni de estudiantes que se quedan fuera por no poder costearlas. Ok. Si quieres, vota en latín. O en emprendedoriano. O en esperanto. O en jurídicoadministrativo. A mí me gusta José Antonio porque es el exacto contrario a un académico de torre de marfil. Porque conoce el suelo que pisa y pisa el suelo que conoce. Un catedrático a quien no hay que pedir audiencia desde la sociedad civil, o el tercer sector, o los movimientos sociales porque ya te conoce de la calle, o te ha llamado para interesarse por tu proyecto, o te lo has encontrado en las vías, en las mareas o en la defensa del Mar Menor. Porque no es un mandarín al servicio de la jerarquía universitaria, las formas, el boato y la burbuja académica, sino un vecino que sabe lo que hay. Y por si fuera poco tiene un plan para conectar a la UMU con la sociedad murciana, para abrir las puertas. Háblale de procesos participativos a cualquiera de los otros candidatos y cuéntame qué cara ponen.

UNA CAMPAÑA LIMPIA PREFIGURA UN MANDATO LIMPIO

Las campañas políticas pueden ser un peñazo absoluto, pero tienen de bueno que puedes hacerte una idea, por los movimientos de cada cual, del mandato que llevaría a cabo cada candidato. Y no hemos podido alucinar más con los del favorito en las encuestas, un José Luján con más trucos que un boxeador viejo. En Murcia nos son famigliares gestos como los siguientes:

Un profesor de la UM insta a que se vote a @joselujanrector porque éste le ha PROMETIDO UN CARGO.



El problema de darle difusión a las cosas es que acaba llegando a manos de quienes sabemos que esto no se debe hacer. Otro #PucherazUM para la colección. pic.twitter.com/Row0AF6I6h — ART (@AliciaRuTo) 2 de marzo de 2018

GÓMEZ Y LOS MANDARINES

Si me has seguido hasta aquí, supongo que también lo ves: estas elecciones son algo, mucho más que el reparto de la herencia de Cobacho y Orihuela. Por detrás de unos y otros nombres, la UMU (y la Universidad, en general, como institución) se encuentra ante una encrucijada, y hay que decidir entre la inercia y girar. Claro que cada candidato tiene una idiosincrasia, un millar de detalles únicos en toda la escala de grises, pero se impone esa decisión de partida, esa toma de posición. La mía me lleva a votar por personas que no son mis amigos pero en las que confío para esa transformación. José Antonio Gómez, Elvira Medina, Marta Latorre y el resto del equipo, sus doce metas, sus ciento veinticinco proyectos, sus 525 acciones, su cambio de dirección.

TANIGUCHI

¿Me ha quedado algo por decir? Sí. No sé si os parecerá una tontería. Espero que no. Gracias a José Antonio conocí a Jiro Taniguchi, el maestro japonés, recientemente fallecido. No sé si os parecerá secundario. Espero que no. Porque no lo es. La belleza perdurable de la obra de Taniguchi es uno de los regalos (solo uno de los posibles, un ejemplo, pero uno especialmente luminoso) que una Universidad pública digna de tal nombre debería procurar a la comunidad humana de que forma parte. No sé si estas cosas puntúan en los ránkings. Espero que sí (algún día). Se dice todo el rato de José Antonio Gómez que es una persona excelente e íntegra, que se apoya en unas convicciones humanistas y éticas poco comunes. No lo sé. No lo conozco tanto. Espero que sí. Creo que sí. Si amar a Taniguchi dice algo de alguien -y yo creo que sí-, entonces sí. Mucha suerte el martes, caminante.