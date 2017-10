Ayer en una cena de amigas y amigos se repitió una situación demasiado habitual en nuestro país.

Hablamos durante largas horas sobre variados temas en un entorno agradable, distendido, divertido recordando historias pasadas: unas compartidas que forman parte de recuerdos comunes y otras individuales o en pareja que intercambiamos con agrado superando el "sentido del ridículo", tan arraigado en estas tierras y que a veces nos priva de tantas cosas, por ignorar aquello de que reírse de uno mismo es una de las cosas más divertidas y sanas que podemos hacer.

En el contexto actual del llamado "conflicto catalán" era inevitable que tras tocar casi todos los temas habituales surgiese. Sin embargo había como cierta reserva, preocupación o incluso miedo hablar de política, hasta el punto que en varias ocasiones que surgió se intento evitar desviando la atención hacia otro tema susurrando "de política no".

Si la política determina, en gran parte, nuestras condiciones sociales, culturales y nuestros derechos civiles y políticos, en definitiva nuestras vidas, ¿por qué nos da reparo o miedo hablar de política? ¿Acaso la política es algo tan serio que no nos sentimos capacitados para hablar de ello? ¿Qué o quiénes nos han hecho pensar de esta forma? ¿Cuantos años llevamos en España eludiendo hablar de política? ¿Se puede considerar acaso un "estado democrático" aquel en el que la inmensa mayoría de sus ciudadanas y ciudadanos no hablan o se autoimponen no hablar de política?

¿En manos de quién dejamos la política? ¿De corruptos, de castas de privilegiados, de trepas y vividores, de personas egoístas e insensibles a los problemas de la gente?¿Y luego qué, nos lamentamos de lo malos que son los políticos? ¿Cuándo vamos a estar a la altura para poder hablar de política, que es lo mismo que decir de nuestras vidas, de nuestro futuro como pueblo, de nuestras condiciones de vida y trabajo, de nuestro derecho a salarios y pensiones dignas, del Bien Común, de parar el deterioro del medio ambiente priorizando una economía sostenible, de no seguir avanzando hacia el abismo al que nos conduce el cambio climático?

¿Acaso nos parece bien que nuestras hijas e hijos, la generación más preparada de nuestra historia tengan que emigrar o ser explotados y conformarse con salarios de miseria y jornadas laborales interminables? ¿A qué se debe la reforma laboral, recorte de las pensiones, precarización galopante de las condiciones de trabajo, salarios de miseria? A decisiones políticas. Si nos importan nuestras condiciones de vida y las de nuestros hijos deberíamos hablar de política. Es más, deberíamos tener la capacidad de incidir en las decisiones políticas. Si, ya sé, votamos cada cuatro años. Votamos programas que parecen convencernos, que luego no cumplen y volvemos a esperar cuatro años a que nos vuelvan a engañar. Pero claro, el pueblo no entiende de política, eso es cosa de Rajoy, Puigdemon, Sánchez, Rivera,...... Así nos va.

Hablar de política y avanzar hacia una democracia participativa (término en sí mismo redundante), pues no se puede hablar de democracia si no es participativa (y sólo meter cada cuatro años un voto en una urna) no es muy participativo.

Finalmente hablamos de política en la cena, de Cataluña, de la situación actual que vive nuestro país, de la fractura social, del riesgo a una deriva violenta, de los ultras, ....y lo hicimos desde posiciones muy distintas, cada cual con sus argumentos pero en un tono distendido y de respeto mutuo. Acabamos tarde, pero convencidos creo, que el llamado "conflicto catalán" únicamente se resolverá hablando, buscando consensos que sólo serán posibles si las partes abandonan la idea de vencer y se esfuerzan por acercar posiciones.

Las leyes deben estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de las leyes. Deben servir para unirnos, no para separarnos. Y si hay que cambiarlas se cambian, de forma consensuada y estableciendo procedimientos pactados, si no somos capaces debemos buscar ayuda en personas u organizaciones capaces de mediar de establecer puentes, de aproximar posiciones que nos hagan avanzar hacia el acuerdo, que siempre será mejor que la confrontación y la ruptura social. A tenor de lo que está en juego sería imperdonable no intentarlo. Hablemos de política, hagamos de la política la herramienta para construir una sociedad en la que convivir en paz, en armonía, más justa y solidaria con nosotros y las futuras generaciones. Una sociedad en la que lo primero sean las personas y el bien común.

Hablemos parlem.