Hemeroteca y fonoteca de un AVE mal parido

“Hay 8000 millones de pesetas destinados para el soterramiento “ titulaba un diario regional en marzo de 1998 ,lo encontró el periodista de TVE Manuel Segura Verdú y lo publico en su cuenta de twitter ,ese es uno de los primeros recortes de prensa que hay sobre el soterramiento ,en septiembre septiembre de 2015 el entonces presidente de la comunidad Pedro Antonio Sanchez le soltaba a Rosa Roda en una entrevista en Onda Cero “el AVE llegara en semanas “ otra de tantas fonotecas de incumplimientos fechas ,datos ,cambios de fases , presupuestos ,etc ,etc , etc, que llenan los archivos de los medios de comunicación de la Región.

No hay nada más firme que la palabra de un gobernante.

Es el @diariolaopinion, en marzo de 1998. pic.twitter.com/ZYEX5FFSuE — Manuel Segura Verdú (@manuelsegura) 15 de septiembre de 2017

Los que acusan a la plataforma de haber creado un monstruo y no poder pararlo con gente en la calle son los mismos que han llenado en los medios tales archivos , claro ahora esos vecinos de toda la región no les cree, y salen a la calle cuando ven que mas que el soterramiento lo que les llega es un AVE mal parido por Alicante , si por Alicante aunque todos sabemos que la forma más rápida para unir dos puntos es la línea recta, es decir que el “pajarraco” debería venir por camarillas .

Parece que a ADIF lo de tener cambios de opinión en prensa no le molesta , yo personalmente sufrí en mis carnes lo que es eso y cambien de opinion , donde iba un puente para suprimir un paso a nivel y no soterrar después lo anularon para ampliar el soterramiento y lo que eran una expropiaciones dejaron de serlo y eso que nadie daba un duro por nosotros , eso si a algunos nos costo perdernos muchos ratos de nuestros recién nacidos hijos y un pastizal en abogados para defender esas expropiaciones.

Ahora a la empresa pública del ministerio de fomento se le ocurre que se puede soterrar antes de poner la vía provisional , vaya y eso que decían que no se podía ,no había mas formas y que estábamos locos ,pero claro lo que si esta en esas hemerotecas y fonotecas es que la plataforma Pro Soterramiento siempre ha estado aportando soluciones e ideas para que el AVE llegue de la mejor forma a esta maltratada región.

Hasta ahora el mentir o soltar por la boca lo primero que se le ocurriese a un diputado o ministro o ministra del ramo salía casi gratis e incluso algún vecino les creía , pero todo tiene un limite y un tope ,como el tope que hay en la playa de vias de la estación de El Carmen donde se ve como el tren de marras llega en superficie

Por eso decimos que si se ponen las catenarias por la via provisional para la llegada del AVE como los políticos quieren su objetivo estará cumplido y el agujero no será una prioridad si es que alguna vez lo fue, y su ansiada foto antes de las elecciones inaugurando la línea será su mayor gloria a pesar de los vecinos .

Si el AVE llega en superficie y sin soterrar las obras duraran mucho mas de lo que dicen , lo malo es que cuando saquemos los recortes de prensa para denunciarlo esta vez será tarde y no tendrá remedio por culpa de un AVE mal parido.

* Antonio Hernández es miembro de la Plataforma Pro Soterramiento