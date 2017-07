Contra la campaña de acoso hacia la presidenta de MUJOMUR

MUJOMUR

Desde Mujeres Jóvenes de la Región de Murcia: 8 de marzo (MUJOMUR) queremos manifestar nuestra preocupación, indignación y tristeza ante las palabras remitidas por Federación Mujeres Jóvenes (FMJ) en Mediterráneo Digital y Daily Stormer sobre nuestra asociación y actual presidenta, Mª Dolores Pérez.

En primer lugar queremos aclarar que desde el pasado 4 de marzo, durante la celebración de la Asamblea Ordinaria 2017, nuestra asociación (MUJOMUR) presentó su dimisión como territorial de FMJ al detectar irregularidades en el proceso de selección de Junta Directiva de FMJ y los evidentes indicios de veto a nuestra territorial y representante propuesta (Mª Dolores Pérez). Lo hizo a través de un extenso documento donde textualmente recogía que el motivo de la dimisión, entre otros seis, era principalmente porque “No queremos participar en una institución que incumple sus Estatutos y actúa de forma contraria a sus valores” y “no somos partidarias de poner barreras ni de usar prejuicios para impedir la participación de las mujeres jóvenes en sus propios espacios de liderazgo, seguridad y empoderamiento”. La lista liderada por nuestra presidenta, Mª Dolores Pérez no llegó nunca a votarse porque nosotras mismas presentamos nuestra dimisión. Por tanto, la información proporcionada por FMJ a este respecto es falsa.

Tras presentar nuestra dimisión se nos concedió un periodo de reflexión, desde MUJOMUR informamos a FMJ de reafirmar nuestra dimisión el 23 de marzo de 2017 bajo los mismos motivos presentados el 4 de marzo.

En segundo lugar, queremos denunciar públicamente la campaña de acoso y persecución en redes sociales hacia nuestra presidenta Mª Dolores Pérez (@DoctoraGlas) por grupos violentos, algunos con ideas de carácter neonazi, como es el caso de la publicación Daily Stormer. En dicha publicación se acusa a nuestra compañera, de defender la pederastia algo que es absolutamente falso y que desde el pasado 17 de mayo está denunciado en la Comisaría de San Andrés (Murcia). Recordamos que investigar sobre temas que puedan ser tabú no constituye un delito. La libertad de expresión, un derecho fundamental, señala: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

En un momento donde organizaciones como Amnistía Internacional denuncian un retroceso en la libertad de expresión en España, una asociación feminista como la nuestra no puede dar la espalda a una compañera por hacer uso de sus derechos. Pérez, graduada en Filosofía e Integración Social, posee pese a su juventud una amplia trayectoria como activista. Es una voz referente en el movimiento feminista y su labor evidencia compromiso, conciencia social y pensamiento crítico. En su trabajo divulgativo apela a la razón y lo hace haciendo uso del conocimiento, el análisis histórico, el rigor y la reflexión. Lo escandaloso no es hacer uso de derechos y libertades que son fundamentales para la democracia sino coartar e impedir el ejercicio de los mismos.

En tercer lugar, manifestamos nuestro descontento y decepción con FMJ por contactar abiertamente con una publicación de carácter neonazi como Daily Stormer, ofreciendo información falsa sobre nuestra asociación y evitando desmentir las acusaciones de dicho medio hacia nuestra actual presidenta, Mª Dolores Pérez. Nos preguntamos para qué sirve una Federación de Mujeres Jóvenes si no es capaz ni de desmentir la información falsa que circula sobre una antigua compañera, ni tan siquiera contactar con la misma o su propia asociación para solidarizarse ante la persecución que mencionamos anteriormente.

Es más, no podemos obviar que los medios citados se caracterizan por su contenido misógino, hablando de “violencia feminista” o “muchas denuncias falsas en casos de violencia machista”, hecho este que nos parece realmente preocupante, pues una federación que se considera feminista se sitúa junto a un medio contrario a los principios que promulga. Tampoco podemos olvidar el contexto en el que tiene lugar la actuación de FMJ, pues se hace en un momento en el que la Región de Murcia es noticia por los altercados y miedo provocado por el grupo neonazi Lo Nuestro el Día del Orgullo LGTBIQ.

Por todo lo anterior, como asociación feminista, juvenil y que defiende los derechos humanos, no podemos dejar de sentirnos consternadas ante el comportamiento de FMJ. Creemos que bajo la excusa de ser neutral han protagonizado un verdadero ejercicio de cinismo e hipocresía. Desproteger y no solidarizarse con Pérez, víctima de bulos e informaciones injuriosas vertidas, respectivamente, por grupos neonazis y ultraconservadores, no es digno ni propio de quien pretende condenar la violencia contra las mujeres.