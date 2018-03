¿De qué tenéis miedo?

Desde que se anunció la Huelga para el 8 de Marzo nos llegan por redes sociales las mismas preguntas: Estudio en un instituto público ¿Tengo derecho a secundar la huelga? ¿Qué hago si tengo examen? ¿Puedo pedirle al profesorado que me repita el examen otro día? ¿Debe el centro facilitar mi derecho a reunión?

Según el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985 “A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación de los alumnos en los centros educativos y facilitar su derecho de reunión, los centros educativos establecerán, al elaborar sus normas de organización y funcionamiento, las condiciones en las que sus alumnos pueden ejercer este derecho. En los términos que establezcan las Administraciones educativas, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro”.

Sí, claro que tienes derecho a secundar la huelga pero ¿qué sucede si un profesor ha fijado esa fecha para un examen? Según los centros educativos con los que hemos contactado, el profesorado tiene libertad absoluta para decidir si cambiar o no una prueba.

Es decir, los centros están anteponiendo las ideologías y las subjetividades de los profesores a los derechos del alumnado, en este caso de las alumnas, ya que son ellas quienes quieren ejercer su derecho a huelga y vaciar las aulas el 8M. Muy poca participación nos hemos encontrado estos meses de trabajo por parte de los centros aunque sí muchos profesores y profesoras que han contactado con nosotras para saber qué actividades podían hacer la semana que viene.

Por tanto, no puedo generalizar pero tampoco negaré que la gran mayoría está ignorando el tema o posicionándose en contra, de hecho, muchas alumnas nos han trasmitido algunas de las opiniones de sus profesores y como diría la ganadora del último reality musical “qué horror, qué vergüenza”.

Si los centros deben facilitar en la medida de lo posible nuestro derecho a huelga, ¿por qué los exámenes? ¿Por qué las actividades obligatorias? ¿Por qué tantas trabas? Una vez más gana el individualismo, las “opiniones y sensibilidades” de aquellos que deben educarnos y formamos.

Los centros delegan en el profesorado, para que ellos decidan y elijan si cambiar un examen o una actividad. Están tan equivocados, no hay nada que decidir, señores. Hacer huelga es un derecho fundamental, no es una elección de otros. Y mientras escribo, reflexiono, ¿debemos extrañarnos? Compramos la idea de que los centros nos educan para ser personas preparadas y con los recursos necesarios para poder hacerle frente al mundo real. Cortinas de humo. Nada ni nadie te prepara para enfrentarte al hecho de ser mujer en este mundo.

Al contrario, el sistema educativo te educa en las reglas y normas establecidas por el patriarcado. No te muestra en los libros de Historia mujeres que son ejemplos a seguir, no quieren que veas que otra antes de ti luchó por lo que hoy tú también luchas. Nos quieren desprotegidas, indefensas y huecas. No quieren que sepamos, ni siquiera nuestros derechos como estudiantes. Y cuando los conocemos y nos manifestamos nos exigen que los perdamos – como el derecho a un examen o a ser evaluada con objetividad – cuando precisamente estamos saliendo a la calle para mantener nuestras libertades y para obtener nuevas necesidades que reivindicaremos este 8 de Marzo.

Luego, se les hinchará el orgullo y se les llenará la boca diciendo que son una comunidad educativa. Pero al final, y muy pocos lo saben, son las llamadas de padres quejosos y de profesores carcas quienes marcan la dinámica y el contenido anual de un centro. ¿Vamos a permitir que esto siga ocurriendo en los colegios públicos?

Este 8 de Marzo hacemos huelga laboral, estudiantil, de consumo y de cuidados. Este 8 de Marzo paramos en los colegios e institutos porque es el lugar donde crecemos en completa desigualdad social. Porque desde la infancia y en los centros educativos se van construyendo los roles y estereotipos que nos marcarán de por vida. Porque exigimos una educación pública, laica, feminista y despatriarcalizada.

Porque reivindicamos la perspectiva de género en todas y cada una de las materias. Porque queremos dejar de estar invisibilizadas en los libros y en los contenidos de clase. Y porque tenemos derecho a una educación afectivo – sexual diversa. Este 8 de Marzo no nos pongáis trabas en el camino. ¿No estáis de acuerdo? No la secundéis. Pero facilítennos el derecho a no asistir a clase ese día. No nos imposibilitéis esto tan grande que se acerca… ¿de qué tenéis miedo?