Un pacto sin recorrido, una Marea que crece

La Marea Blanca en su última manifestación por las calles de Murcia / Satse

Hay caminos que no llevan a ninguna parte pero no se sabe hasta que no se transita por ellos. Esto podría aplicarse perfectamente a los fallidos pactos acordados entre partidos políticos. Tramitaciones agotadoras y prolongadas en el tiempo, con implicación y compromiso de todas las instituciones públicas y algunos agentes privados, con activa participación de la sociedad civil, de técnicos y expertos en la materia. Y, a pesar de ello, non han servido para que cumplieran el fin al que estaban destinados.

Año tras año, como si de renovar la ropa de temporada se tratara, se vuelven a reeditar los tradicionales “Pactos”, con P mayúscula, que en su mayoría no dejan de ser más de lo mismo, ya que les falta el principal ingrediente para que funcionen: la financiación.

Pactos hay para casi todas las necesidades que la sociedad demanda que se aborden: contra la Pobreza, por la Educación, del Agua, por la Infancia, etc. En esa diversidad de pactos, estos días podemos observar que la demanda más potente desde la sociedad civil es la de presionar a todos los grupos políticos con representación en la Asamblea Regional para que firmen un “Pacto por la Sanidad en la Región de Murcia”.

Uno de sus principales valores es que promueve de inicio que todos los partidos políticos, las instituciones públicas y las organizaciones sociales puedan comenzar a trabajar a partir de una base común. Este documento tomaría la forma de un acuerdo básico sobre algunos principios y estructuras fundamentales, que recogerían la orientación hacia dónde se ha de dirigir la atención sanitaria, o mejor dicho, la atención a la Salud.

Pero, ¿necesitamos actualmente un pacto regional por la sanidad? En mayo de 2015, las formaciones políticas que concurrían a las elecciones autonómicas ya firmaron un “Pacto por la Sanidad”. Un documento de propuestas para garantizar un sistema sanitario público de calidad, auspiciado por las organizaciones y colectivos integrados en la Marea Blanca de la Región de Murcia, y que presentaron a los partidos en busca de su adhesión. Pero ni el Partido Popular ni Ciudadanos firmaron aquel acuerdo.

Si uno de los objetivos de los pactos es facilitar la estabilidad de los mismos, para lo que es necesario que cuente con un amplio consenso, en nuestra Región, queda patente que un “nuevo modelo para proteger nuestra salud” no cuenta con la conformidad de todos. ¿Cómo lo va a haber si no se acepta el documento propuesto por la Marea Blanca? Con esta actitud política del Partido Popular y de Ciudadanos se rompe a priori el consenso impulsado por la sociedad civil.

Un Pacto Sanitario no es posible a toda costa. Para algunos agentes sociales y políticos, es difícil plantear y asumir un acuerdo con medidas como las que ha llevado el PP en los últimos años, como el RDL 16/2012. Este decreto que, bajo el nombre de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, expulsó del sistema a muchas personas y estableció los copagos en las prestaciones.

Por otro lado, si se propusiera un pacto sanitario basado en medidas de regeneración y transparencia, sería fácil que se sumaran todas las fuerzas políticas, pero un pacto sanitario no puede cimentarse exclusivamente en eso. Tiene que estar fundamentado en el principio y objetivo básico de universalizar la sanidad y acabar con el modelo basado en el aseguramiento; blindar el Sistema Nacional de Salud como pilar básico del Estado Social con vocación redistributiva; y sobre todo, garantizar la asignación presupuestaria suficiente. Sin estos principios y sin el sustento presupuestario para su desarrollo, estaríamos proyectando otro pacto que moriría por inanición.

Otra cuestión. Existen en nuestro país 17 modelos sanitarios, uno por cada comunidad autónoma, entonces ¿necesitamos 17 acuerdos? Tantos pactos pueden desvirtuar el enfoque real del problema. Actualmente, existen grandes retos para el sistema público sanitario que precisarían de un pacto a nivel estatal. Desafíos como la sostenibilidad y la financiación, la incorporación de las innovaciones sanitarias, el envejecimiento de la población, la accesibilidad y el mantenimiento de una asistencia de calidad, la cohesión territorial… Desafíos que para darles respuesta habría que desideologizar la sanidad. Pero en estos momentos, la sanidad sigue fuertemente ideologizada –el modelo privatizador y socialmente excluyente neoliberal - ya que en el Senado, el debate para un pacto nacional está bloqueado, y muy lejos de suscribirse pues el Partido Popular no quiere negociar nada. Así, la paralización de la propuesta sobre sanidad universal hace difícil que el pacto pueda llegar a ver la luz.

Por ello, el 1 de marzo la Marea Blanca de la Región de Murcia saldrá a la calle a defender una sanidad pública, universal y de calidad. Algunos partidos políticos transitaremos ese camino junto a la Marea, otros no lo harán.