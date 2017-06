¿Serán los presupuestos que necesitamos?

Estación de tren en Murcia con pintada a favor del soterramiento del AVE

Todo apunta a que el Gobierno municipal del Ayuntamiento de Murcia finalmente conseguirá sacar adelante los presupuestos de 2017 con el apoyo del PSOE. Ahora estamos funcionando con los presupuestos prorrogados del año pasado.

En los presupuestos municipales están incluidos los de las pedanías y los distritos, pero durante medio año el Ayuntamiento sólo ha desbloqueado una parte de éstos, estrangulando económicamente a las juntas municipales e impediendo que dieran respuesta a las necesidades de su vecindad. Es decir, el PP ha estado utilizando los presupuestos como arma política, anteponiendo sus propios intereses electorales y partidistas a los del conjunto de la ciudadanía.

Mientras, los concejales del Gobierno municipal del PP se paseaban por barrios y pedanías prometiendo inversiones siempre y cuando se aprobaran sus presupuestos en el Ayuntamiento. Su intención nunca ha sido sentarse en una mesa para negociar con las fuerzas políticas, sino presionar para conseguir que el PSOE se los apruebe. Y parece que lo va a conseguir.

En cualquier caso, todo lo que rodea a estos presupuestos municipales está siendo víctima de una tremenda opacidad, de forma que sólo se conoce lo que aparece en prensa. Llegan noticias de una reunión en un hotel entre PP y PSOE, de algunos supuestos acuerdos que han alcanzado y poco más.

Así, el PP habría aceptado que el tope de gasto que se puede decidir en las juntas se amplíe de 3.000 a 5.000 euros. Cuando el gasto no es superior a esta cantidad, es el pedáneo el que puede decidir en qué se hace el gasto, sin que pase por la Junta Municipal para que sea una decisión colegiada. Con lo que nos encontramos con muchos gastos de 2.999 euros decididos unilateralmente por el pedáneo sin participación y sin transparencia alguna. Ahora los gastos podrán ser de 4.999 euros.

Existen desequilibrios entre las diferentes zonas del municipio, lo que provoca un aumento de las desigualdades sociales entre la ciudadanía. Así, mientras unos ven cómo aumentan sus indicadores de calidad urbana, otros tienen déficit de servicios o infraestructuras, creando desigualdad en términos sociales. Los presupuestos del año pasado ahondaban en estas desigualdades al destinar un porcentaje por habitante mucho mayor a la zona Norte que a la Sur.

No basta negociar los presupuestos destinados a las Juntas porque muchas de las actuaciones que se necesitan son directamente competencia del Ayuntamiento. Y los presupuestos y el reparto de gastos e inversiones en los distintos barrios y pedanías no pueden realizarse en función de intereses políticos y electorales. Lo que habría que hacer es una planificación seria, analizando las necesidades de cada zona del municipio. A nuestro parecer, no se realiza un diagnóstico de prioridades ni una planificación de necesidades reales.

No se puede hacer un presupuesto si no hay una planificación previa de lo que se quiere conseguir. Y sería conveniente, además, que los presupuestos fueran participativos, contando con la opinión de los vecinos y vecinas.

En una encuesta de población en la que se pide que ordenen los temas prioritarios, el desempleo es la primera preocupación de las gentes del municipio, pero para las zonas de la huerta tradicional y la Costera Sur lo es para el 80 % de la población, mientras que en la ciudad desciende al 51%. El transporte público aparece como segunda prioridad entre los vecinos de la huerta tradicional y del Campo de Murcia, tercera en la Costera Sur frente al Cinturón Norte, Polo Industrial y Ciudad que aparece en sexto y séptimo lugar respectivamente.

El uso de la bicicleta de forma segura a través de la creación de carriles bici y del sercicio MuyBici tampoco nos incluye a las pedanías del Sur.

Se suma una grave carencia de escuelas infantiles públicas, comedores escolares, equipamientos deportivos, culturales y sociales que favorezcan el asociacionismo, especialmente abandonado para la juventud y que faciliten al acceso a actividades culturales y de ocio.

Además, las pedanías del Sur hemos empeorado nuestras expectativas de mejora con la llegada del AVE sin soterrar en su integridad. El muro y los puentes para el acceso peatonal destrozan la vida de las personas que viven a la orilla de la vía e impiden o cuanto menos dificultan el acceso a la ciudad, aislando aún más una parte del municipio del resto.

El pequeño comercio, por su parte, está desapareciendo, y en lugar de fomentarlo se aprueban la construcción de otro parque comercial, Monte Vida -en La Alberca- y la ampliación de horarios comerciales que sólo benefician a los grandes grupos empresariales.

Por todo ello, los vocales de Ahora Murcia de algunas de las pedanías del Sur creemos que no se pueden apoyar estos presupuestos y dar oxígeno a este Gobierno municipal, que aumenta aún más las desigualdades estructurales. Es necesario realizar una verdadera planificación de los presupuestos para caminar hacia un municipio cohesionado, amable y equilibrado.

*Isabel Vigueras Lorente es vocal de Ahora Murcia en Patiño, Pedro García Nicolás es vocal de Ahora Murcia en El Progreso y Otilia Baeza López es vocal de Ahora Murcia en Santiago el Mayor