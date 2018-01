Cambiemos Murcia estudia querellarse contra el PP y pide que se paralice el Plan Extraordinario de Inversiones

El concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos ha anunciado que su formación estudia querellarse contra el Partido Popular al entender que es el "principal beneficiario" de las "prácticas presuntamente corruptas" que se desprenden de lo afirmado por Roque Ortiz, responsable de Fomento en el Ayuntamiento de la capital, en una reunión con miembros de ese partido el pasado diciembre.

En rueda de prensa Ramos ha indicado que Cambiemos Murcia se ha puesto en contacto con el Fiscal Anticorrupción de la Región de Murcia para que actúe de oficio en el caso. De no hacerlo, "valoramos querellarnos" contra el Partido Popular "como mínimo" por un delito electoral, ya que pudo ir "dopado", es decir, haberse beneficiado de prácticas irregulares en las juntas municipales, a las últimas convocatorias electorales.

Así, Ramos ha considerado que la gravedad de los hechos va más allá de la persona de Roque Ortiz, quien actuó supuestamente como "autor del delito" y en cuyas declaraciones se observan "muchas irregularidades", y se extiende al PP como "beneficiario" de estas "prácticas sistemáticas" también detectadas en otros casos de presunta corrupción, entre los que ha citado el caso Umbra.

Como ejemplo, ha hecho referencia a la parte que se escucha en el audio al concejal de Hacienda, Eduardo Martínez Oliva, quien relata las inversiones en barrios y pedanías del municipio en el marco del Plan Extraordinario dotado con doce millones de euros. Un plan, ha sostenido el edil de Cambiemos Murcia, que incluye proyectos "que no han sido decididos ni debatidos en el seno de las juntas municipales ni en el Ayuntamiento".

"Existe una clara utilización del Consistorio para beneficiar a unas pedanías sobre otras, un mercadeo de las necesidades de las juntas", ha asegurado Ramos, quien ha reclamado en este sentido que se paralicen todas las inversiones hasta que se lleve a cabo un concurso público "transparente", bajo "criterios y objetivos claros", para evitar el "juego del PP con fines electoralistas" en las juntas y las pedanías del municipio.Presupuestos alternativos

Para la formación municipalista, la situación es "insostenible" y no hay excusa para que ningún grupo de la oposición apoye los presupuestos elaborados para 2018 por el equipo de Gobierno. "La oposición no debe negociar con un PP manchado de presunta corrupción", ha añadido Ramos, tras reclamar un "debate serio" en el que se estudien las propuestas de los grupos de manera independiente, y no de forma conjunta, como ocurrió con las casi 50 enmmiendas de Cambiemos Murcia en las cuentas de 2017.

Al respecto, ha explicado que lo lógico en este caso sería que los grupos municipales, al margen del PP, se plantearan impulsar unos presupuestos alternativos que dieran respuesta a las necesidades de la ciudadanía.