El alcalde de Cehegín acusa de "chantaje" al gobierno regional en la reconstrucción de su pabellón

El alcalde socialista de Cehegín, José Rafael Rocamora Gabarrón, ha comparecido en una rueda de prensa y ha acusado de la existencia de una “mano negra” que busca entorpecer la labor de su Ayuntamiento. Sus declaraciones se han debido a los problemas que han tenido desde el municipio para obtener financiación, tanto regional como nacional, con la que acometer una serie de reformas en sus pabellones, uno de ellos afectado por las inclemencias meteorológicas.

En este sentido, el gobierno del municipio tardó más de seis meses en conseguir la aprobación del pleno del consistorio de Cehegín para realizar una petición de endeudamiento al Ministerio de Hacienda. Esta tramitación era necesaria ya que el municipio arrastra una deuda que se sitúa “por encima” de unos estándares marcados, que le obligan a hacer esta solicitud. El ministerio tardó pocos días en denegar la petición, consecuencia de un remanente negativo heredado del anterior gobierno.

Además, el alcalde ha indicado que la única llamada que ha recibido por parte de la comunidad autónoma fue para “chantajearlo”. En la conversación, aludieron a que si aprobaba el presupuesto municipal en agosto, aprovechando la dimisión del concejal del Partido Popular, José Soria, el gobierno regional no ayudaría a su ayuntamiento. “Esa llamada la recibí la mañana que se celebraba el pleno. La persona que me llamó me dijo que estaba teniendo presiones de sus compañeros de Cehegín para que él hiciera esa llamada”, ha comentado Rocamora.

Cabe destacar que, a finales de septiembre de 2017, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Caravaca de la Cruz abrió diligencias para investigar al diputado regional del PP y exalcalde de Cehegín, José Soria, tras una querella presentada por la Fiscalía por posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el procedimiento administrativo que se siguió para construir el auditorio de Cehegín.

Obstáculos en la tramitación del presupuesto

La raíz del problema proviene de la necesidad del ayuntamiento de endeudarse para poner en marcha estos proyectos. Rocamora ha comentado que pese a haber reducido el déficit en cuatro millones de euros, aún se encuentran “por encima de los estándares que marca el Ministerio de Hacienda". En este sentido, estaban obligados a solicitar la aprobación del gobierno nacional.

Por ello, tuvo que hacerse una petición al Ministerio de Hacienda, en el que solicitaban un endeudamiento de un total de 1.300.000 euros necesarios para la reconstrucción del pabellón Loli de Gea. Por otra parte, el paso previo de pedir este permiso al ministerio era que el ayuntamiento reconociera en su presupuesto municipal esa operación. En mayo de 2017, el equipo de gobierno llevó a pleno una propuesta para reconocer en las cuentas municipales esa operación de endeudamiento. “La oposición tiró esto para atrás”, ha comentado el alcalde.

En el pleno de agosto, el PSOE logró incluir el trámite, pero no terminaría siendo “firme” hasta octubre. Esto se debió a una serie de “recursos y de alegaciones que presentó la oposición, y que no suponían un cambio sustancial. Además, daban la sensación de que lo único que querían era alargar la tramitación”, ha indicado Rocamora.

Finalmente, llegó la solicitud al ministerio el 28 de noviembre de 2017. Dos días después, Hacienda firmó la denegación para el endeudamiento. El alcalde ha criticado la “pasmosa” velocidad para contestar a la petición.

El trámite fue denegado por un remanente de tesorería para gastos generales negativo del ayuntamiento de Cehegín. “Es decir, un déficit que arrastra el consistorio a lo largo de los años”, ha señalado el alcalde. Este remanente, de siete millones de euros, se debe, “casi en su 100%” al proyecto del auditorio de Cehegín, actualmente inacabado.

Esto se debe a que el dinero que estaba destinado a la segunda fase del auditorio, no se empleó para el fin que tenía, sino que se invirtió en “otras cosas”, convirtiéndose en remanente negativo. “El equipo de gobierno que ha generado este endeudamiento fue el del Partido Popular”, ha criticado el alcalde. El PP de Cehegín estaba liderado, en ese momento, por el ex concejal y ex alcalde, José Soria.

Por lo tanto, el concejal del PSOE ha indicado que todas las iniciativas que se lleven a cabo deberán salir de los recursos municipales. Para ello, desde el gobierno municipal se han puesto en contacto con los arquitectos con el objetivo de que ajusten los presupuestos. “La indemnización del seguro [debido a los desperfectos ocasionados por el clima], de 860.000 euros se destinarán a la reconstrucción del nuevo pabellón en el complejo polideportivo el Arlmarjal”, ha comentado Rocamora.

Por otra parte, el presupuesto para las modificaciones del Pabellón Loli de Gea, de unos 350.000 euros, saldrá del presupuesto municipal. “Esto no supondrá un aumento de impuestos en Cehegín, pero el esfuerzo inversor del ayuntamiento se centrará casi en su totalidad en la reconstrucción del pabellón”, ha indicado el alcalde del municipio. Tanto un proyecto como otro se esperan que estén finalizados a principios de 2019.

“La situación actual es que, todo lo que hagamos, debe salir de los recursos municipales, y el esfuerzo lo tendrá que hacer el pueblo de Cehegín”, ha indicado Rocamora. Asimismo, ha considerado que esta iniciativa será independiente de que “la comunidad se implique con el municipio, entendiendo que así debe hacerlo ante una situación de catástrofe natural”.