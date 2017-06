La presidenta del Congreso Ana Pastor reconoce irregularidades durante la cabalgata del orgullo LGTBI

Javier Sánchez Serna ha confirmado que este martes se ha reunido con Ana Pastor, la presidenta del Congreso, a la que le ha relatado “los tristes acontecimientos ocurridos el pasado 17 de junio, donde un grupo de escuadristas de la extrema derecha irrumpieron en la manifestación del Orgullo, así como las irregularidades que se dieron en mi identificación y posterior denuncia por parte del operativo policial dependiente del Delegado del Gobierno”.

El diputado de Podemos ha explicado a Pastor el “mal trato recibido por parte de la Policía y la denuncia ideológico que se produjo, puesto que a nadie se le puede negar por no llevar el DNI encima sino por no querer identificarse, cosa que nunca hice”.

Según Sánchez Serna, Ana Pastor ha admitido que “los agentes de Policía no pueden desconocer un documento oficial del Estado, como es el Carnet de Diputado. Asimismo, ha reconocido la gravedad de que se me llegara a preguntar a qué partido pertenecía. Algo que no se le puede pedir ni a un Diputado, ni a un ningún ciudadano, por inconstitucional”.

Por último, el diputado de Podemos en el Congreso, ha insistido ante la presidenta del Congreso “en la gravedad de que un operativo de policía desconozca la identificación de un diputado y el Delegado del Gobierno lo justifique. Por ello, hemos solicitado a Ana Pastor que se ponga en contacto con delegación de Gobierno para pedir explicaciones, señalando que si no lo hace en breve, nuestra representante en la Mesa del Congreso, Gloria Elizo, procederá a llamarlo ella misma”.