Diego Conesa: "Hablaremos de los problemas de la gente"

El nuevo secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, señaló durante su intervención en la clausura del XV Congreso Regional del PSRM, que no pretende 'perder' mucho tiempo hablando del Partido Popular, "las críticas al PP solo ocuparán el 5%, el 10% como máximo, el resto del tiempo lo dedicaremos a resolver problemas de la gente".

El acto de clausura, que comenzó con un homenaje a los presidentes y presidentas de agrupaciones socialistas y contó con la presencia del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se celebró en el Campus de la Muralla del Mar de la UPCT.

Conesa, que comenzó su intervención con agradecimientos a familiares, amigos y compañeros socialistas, subrayó el esfuerzo realizado durante el Congreso para conseguir un partido unido. "La obsesión de buscar el mandato que nos habían dado los militantes de unidad, no sobra nadie".

Esta ejecutiva es un fiel reglejo de un municipalismo cercano. Al servicio de barrios, pedanías, diputaciones y ciudades. #XVcongresoPSOE pic.twitter.com/9crZnBCV0d — Diego Conesa (@diegoconesa) 22 de octubre de 2017

Seguidamente, volvió a incidir en uno de los mensajes que más ha repetido durante su campaña y que refleja su manera de hacer política. "Escuchar, debatir, consensuar, comunicar, generar confianza, ilusionar y ganar".

Y es que, como comentó, "en 2019 tenemos una oportunidad única si lo hacemos bien y la última si lo hacemos mal. De nosotros depende construir un proyecto sólido que arme un proyecto ganador".

Para lograrlo, Conesa se va a regir "por el trabajo en el fuero interno y por la recuperación de la sociedad civil", todo ello con una vocación "siempre municipalista". "Trabajando con los militantes y rindiendo cuentas para que ellos puedan hacer política", aseveró.

"Si ganamos los municipios, ganamos la Región de Murcia", destacaba el nuevo secretario general del PSRM, aunque para ello advertía que se debe hacer de una manera trasversal, "simpatizantes, militantes, ciudadanos", y en ese orden.

Conesa quiere representar "el cambio sólido y tranquilo que necesita la Región de Murcia. La escucha activa nos dará el 'modus operandi' para que la sociedad nos vuelva a ver como un proyecto ganador, para recuperar algo que siempre debimos de tener, la ilusión".

Así, insistía en que "lo importante no es lo que se promete, sino que se cumple. El PP no ha cumplido, está en paradero desconocido, declarando en un juzgado o rotulando pancartas", y añadía que "no se pueden tolerar más recortes, sino ganamos en 2019, no podremos actuar para que la calidad de la educación de un niño no dependa de la cuenta corriente de sus padres".

"El PSRM debe dar respuestas a los desafíos de la Región para que recuperemos la confianza de los ciudadanos 24 años después. Esta Región debe de dejar de ser una Región de derechas para ser una Región de derechos y libertades", apuntó.

En clave interna, Conesa señaló que quiere dedicar "los mejores años de mi vida a este partido. La política es una vocación de servicio a los demás durante tiempo limitado. Creo que las épocas de los secretarios generales poderosos se han acabado, creo en el liderazgo compartido".

"Lo realmente importante de la nueva Ejecutiva Regional es llevar Princesa a todas las agrupaciones de la Región, porque no hay agrupaciones grandes o pequeñas, en este partido simplemente hay militantes", concluyó.

Defender lo construido

Por su parte, José Luis Ábalos, al igual que hiciera ayer el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, volvió a referirse al desafío independentista catalán, al tiempo que rechazó encontrarse preocupado por algunas críticas recibidas tras apoyar el Gobierno de la Nación en esta cuestión. Ábalos señaló que "sabemos lo corrupto que es el PP, pero otra cosa es cuando se trata de defender lo que hemos construido nosotros sin ningún complejo, y lo siento por el que no lo entiende".

Nuestra tierra necesita un @PSOE_RM fuerte y unido, en @psoe_ct hemos trabajado para lograrlo. Ahora a ganar en 2019!!! pic.twitter.com/etE5L6hWVQ — PSOE Cartagena (@psoe_ct) 22 de octubre de 2017

Ábalos se mostró preocupado por los términos que empiezan a utilizar los independentistas catalanes, a los que comparó con el populismo de Trump, la ultraderecha europea o el 'Brexit', al bautizarse como "frente amplio" o de "frente democrático" frente a un "bloque monárquico".

Sin embargo, antes momentos difíciles como el actual, "tenemos que tomar decisiones sin ponernos de perfil y sin ser buenos con todo el mundo, porque nosotros nos somos mediadores, somos actores y una parte importante, por eso defendemos un proyecto y un modelo", subrayó el secretario de Organización del PSOE.

"Tenemos un proyecto definido y tenemos que ser valientes, sin importarnos si hay una parte que nos va a criticar. Estamos ante un desafío y tenemos que afrontarlo con decisión, porque sólo ganan los valientes, y este partido cuando más a conquistado es cuando ha sido más valiente", aseveró.

Y es que, para Ábalos, "cuando defendemos la Constitución, defendemos los mejores años de España. La decisión que a veces se debe tomar es dura, pero más duro es el desplante al que se nos somete", al tiempo que defendía que la conquista de la legalidad y la justicia en España siempre ha sido "una conquista de los que menos han tenido contra la arbitrariedad del que tiene el instrumento de la ley".

"Asumimos la identidad de los pueblos, la reconocemos, pero desde una visión solidaria, todos somos distintos y singulares, pero otra cosa es poner fronteras o barreras, hegemonismos culturales, que es lo que hace la derecha de Cataluña con la complicidad de una izquierda acomplejada", subrayó.

Por eso, frente a las críticas recibidas por el partido tras apoyar al Gobierno de la Nación frente al 'secesionismo' catalán, Ábalos señaló que "es el momento para la lealtad" con la dirección socialistas, "porque la responsabilidad es liderazgo, y no porque lo impongas, sino porque asumes el coste de esa acción".

"Gobierna Rajoy, pero no por nosotros, son aquellos que vinieron a cambiar las cosas los que han hecho que Rajoy siga presidiendo este país", afirmaba en respuesta a las críticas de Podemos, y continuaba, "y ahora que abrimos el diálogo para la reforma de la Constitución no quieren sentarse con nosotros".

Así, quiso lanzar una invitación al diálogo. "El diálogo siempre va a estar de nuestra parte, hasta el viernes hay todavía tiempo, y después volveremos a abrir otra etapa", pero advierte que "nunca con el chantaje".