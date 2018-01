Exigen la retirada de la Medalla de Oro de Murcia concedida a Franco

Ahora Murcia ha exigido el Ayuntamiento de Murcia que retire la Medalla de Oro de la Ciudad al dictador Francisco Franco, que el Consistorio le concedió en 1946. La portavoz de la formación municipal, Alicia Morales, ha considerado “sorprendente” que Franco conserve a día de hoy el máximo reconocimiento que otorga la ciudad y ha demandado que le sea retirado.

La agrupación municipal llevará esta cuestión al próximo Pleno en forma de moción, con el propósito de que “Murcia se sume de una vez a la extensa nómina de ayuntamientos de toda España que han despojado al dictador de la Medalla de Oro”. Morales ha explicado que, según información proporcionada por la Alcaldía, la condecoración de Franco sigue vigente, “sin que tengamos constancia de que se haya iniciado ningún procedimiento para dejarla sin efecto”.

“Las instituciones públicas”, ha destacado la concejala, “tienen el deber de fomentar los valores y los principios democráticos propios de un Estado de derecho". En este sentido, Morales ha indicado que "la condena al golpe de estado, a la dictadura franquista y a la represión a la que sometió a miles de ciudadanos de este país, también en nuestro municipio, se encuentra entre estos valores”.

Además, la edil de Ahora Murcia ha señalado que “al margen de este caso de Franco, que resulta especialmente flagrante, el Ayuntamiento de Murcia tendrá que revisar próximamente la concesión de distinciones por parte del Consistorio a distintos personajes de la dictadura franquista”.

Portada de el periódico Línea Nacional-Sindicalista, que cubrió la visita y condecoración de Francisco Franco en 1946

En 2007 fue aprobada en España la Ley de Memoria Histórica. En su artículo 15.1 establece que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

En este sentido, la política ha exigido que debe retirarse la medalla al dictador "para que se cumpla la Ley de Memoria Histórica y, más allá, por un compromiso ético con la democracia, con las víctimas de la represión franquista y con nuestra historia".

Desde Ahora Murcia han señalado que esta corporación, en el ejercicio de su responsabilidad en la "defensa de la democracia y los valores constitucionales", debe retirar su máxima condecoración al mayor representante de la dictadura, "responsable del periodo más negro en la historia reciente de nuestro país".

"Concebimos esta retirada de la Medalla, también, como un homenaje a todas las víctimas y represaliados por la dictadura, y como un compromiso con la justicia y la libertad que debemos a nuestros mayores y hemos de transmitir a nuestras hijas e hijos", ha descarado Alicia Morales.

La concejala ha apuntado que, además, "no podemos continuar permitiendo que las personas que con posterioridad han recibido y continúan recibiendo la Medalla de Oro de Murcia, que debe ser motivo de orgullo y de prestigio, la estén compartiendo con el dictador. De igual manera, nuestra ciudad debe sentirse orgullosa de todas las personas que ostentan este reconocimiento".

Ciudades como Madrid, Valencia, León, Salamanca, Málaga, Pamplona, San Sebastián o Mallorca, han ido retirando a Franco los honores y menciones que en su día se le concedieron. "Este proceso se ha acelerado en los últimos años desde la aprobación de la citada Ley de Memoria Histórica, en gran parte de los casos por unanimidad de todos los grupos políticos", han defendido desde la agrupación política.

Medalla de Oro a Francisco Franco en Lorca

En 2008 la asociación de memoria histórica de la Región de Murcia "Amigos de los caídos por la libertad (1939-1945) "solicitó al ayuntamiento de Lorca revocar la Medalla de Oro de la ciudad a Francisco Franco, entregada en 1965 por el entonces alcalde de la ciudad, Lucas Guirao.

De hecho, no era la primera vez que presentaban esta petición. El 13 de diciembre de 2007 y 31 de enero de 2008 también solicitaron la retirada de la condecoración al dictador. Transcurridos casi seis meses desde la última presentación de esta propuesta en Lorca, la asociación regional instó a los grupos políticos a que no "demoraran innecesariamente el cumplimiento de ley, puesto que los honores y distinciones concedidos por un ayuntamiento deben servir para honrar a los que nos honraron y no al revés". Ninguna de las peticiones recibió respuesta.