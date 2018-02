López Miras apremia a Montoro a llevar a cabo la reforma de la financiación autonómica

Los 'barones' del PP reclamaran este lunes de nuevo al ministro de Hacienda , Cristóbal Montoro, la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque el jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha declarado la urgencia del asunto frente al momento en el que Cataluña tenga gobierno, como afirma el ministro.

"Sin presiente catalán es muy difícil, por el peso de Cataluña en la economía y por una cuestión de respeto", ha admitido en línea con Montoro el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, a su llegada a la comida a la que ha convocado Mariano Rajoy a sus 'barones' territoriales para abordar distintas cuestiones.

Desde Murcia, sin embargo, López Miras ha asegurado que no queda ya tiempo y que regiones como la suya no pueden esperar a que se resuelva el problema catalán. "Visto el ritmo al que va Cataluña, el conjunto de los españoles no pueden esperar", ha dicho Fernando López Miras, que ha asegurado que hoy le repetirá a Montoro lo que le ha dicho "muchas veces".

"Murcia es la comunidad uniprovincial peor financiada y la segunda de todas peor tratada, de manera desigual y eso hay que corregirlo. Impera que se reforme el sistema", ha agregado.

Apoyo a Rajoy

Por otra parte, López Miras ha mostrado su apoyo y respaldo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de cara a las próximas elecciones generales porque, a su juicio, “nadie como él ha dado respuesta a los problemas que arrastraba España cuando llegó al Gobierno de la Nación en 2011”.



“El presidente Rajoy es uno de los activos más importantes que tenemos en el Partido Popular”, ha dicho López Miras, quien ha puesto en valor “las políticas de futuro que tiene para España y para la Región de Murcia”.