Delegado de gobierno elude cualquier responsabilidad y Sánchez Serna pedirá el amparo por "violencia homófoba"

El delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, ha insistido este viernes en que la ley no permite prohibir una manifestación a menos que existan "elementos firmes o indiscutibles sobre un peligro concreto" y ha indicado que no hay constancia de ninguna denuncia por parte de miembros del colectivo LGTBI de agresiones durante el desfile del pasado sábado.

Según Sánchez Solís, hay numerosa jurisprudencia de todo tipo de tribunales sobre las limitaciones a este tipo de actos que determinan que no se puede prohibir una convocatoria "basándose en meras suposiciones o en ideas políticas", sino solo en casos extremos en los que haya "elementos firmes e indiscutibles de peligros concretos, no meras sospechas".

Por eso, la Delegación del Gobierno no podía contemplar prohibir la concentración de Lo Nuestro el mismo día que la marcha LGTBI, ya que "el contenido de las ideas y reivindicaciones" de cada colectivo "no puede ser sometido a controles de tipo político".

Sin embargo, ha insistido en que "no es cierto que la Delegación no hizo nada" para prevenir posibles riesgos, ya que solicitó informes policiales previos a las convocatoria y tomó la decisión de trasladar la de concentración del grupo ultra al parque Fofó, por donde no pasaba el desfile de los colectivos homosexuales.

Sánchez Serna pedirá el amparo del Congreso

El diputado de Podemos, por la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna ha anunciado que la semana que viene se reunirá con la Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

Sánchez Serna ha avanzado que relatará los episodios de violencia homófoba del pasado 17 de junio en Murcia e informará a la Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, de “las irregularidades” que se cometieron con su identificación, ya que “no se reconoció un documento oficial del Estado, como es el Carnet de Diputado, se me preguntó de qué partido era, algo totalmente improcedente, y se me multó por no portar DNI cuando facilité los datos del mismo para que se comprobara” por lo que pedirá el amparo de la mesa del Congreso de los Diputados.