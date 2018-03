Absuelven a Cassandra: "hay que luchar por todos los encausados en este tipo de delitos"

El Tribunal Supremo ha revocado la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a la tuitera Cassandra Vera a un año de cárcel por hacer chistes de Carrero Blanco. El alto tribunal la absuelve después de que la Audiencia Nacional considerase que sus comentarios en Twitter suponían "una actitud irrespetuosa y humillante".

"Venía de comprar y cuando he visto el móvil encima del sofá lleno de notificaciones he pensado que algo raro pasaba", nos ha comentado Cassandra, que se enteró de la revocación de la condena tras coger una llamada de un medio a primera hora de la mañana.

La sentencia entiende que sus 12 tuits fueron chistes fáciles y de mal gusto sobre un atentado ocurrido hace ya 44 años, sin ningún comentario ultrajante hacia la víctima, son reprochables "social e incluso moralmente en cuanto mofa de una grave tragedia humana", pero no resulta proporcionada una sanción penal.

"He recibido la noticia con muchísima alegría. Me he quitado dos años de peso y calvario judicial", ha confesado la absuelta, que aún no ha recibido notificación de ningún tipo por parte de la administración.

La Audiencia Nacional condenó a un año de cárcel y siete de inhabilitación a Cassandra por delito de humillación a las víctimas del terrorismo. El tribunal consideró que sus comentarios suponían "desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta" a personas que han sufrido "el zarpazo del terrorismo", y demostraban una actitud irrespetuosa y humillante.

Vera se ha sentido aliviada al conocer su situación sobre todo después de la sentencia del Tribunal Supremo a tres años de cárcel al rapero Valtonyc, con la que creía que sentarían jurisprudencia y ya no habría nada que hacer. "No sé si una forma de rebajar la tensión respecto a Valtonyc o simplemente el Tribunal ha visto lo absurdo de las acusaciones que se me hacían", ha indicado.

De una u otra forma, Cassandra tiene que claro que "hay que luchar por la absolución de todos los encausados en este tipo de delitos, tanto Valtonyc como Strawberry, como quien sea. Hay que acabar con esta lacra". Ahora solo le queda esperar la sentencia por escrito y confirmarla.