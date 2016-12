Atrapados en el tiempo

Hemos vuelto al campo derefugiados de Ritsona, campo de concentración para unas personas que vivieron en libertad a pesar de la dictadura de Al Assad, y ha sido un reencuentro con amigos, con esas familias que nos dijeron que no nos olvidáramos de ellos, y hemos vuelto porque se crearon lazos de amistad, lazos de solidaridad, lazos de compartir nuestras vidas.

Llegando al campamento mi corazón pensaba como sería y ha sido una explosión de sentimientos y emociones, de abrazos, de ojos llorosos, hasta una madre me ha dado un par de besos -en su cultura no se contempla eso-, pero el cariño, el respeto y la amistad han roto las barreras y las distancias.

Amigos de Ritsona celebra la Navidad con los niños del campo de refugiados en Grecia

Tenemos una cultura distinta, una fe distinta, una vida distinta pero no hay distancia, no hay diferencia, no hay recelos, no hay ninguna amenaza. Abrazos que se repetían con la misma intensidad.

Y hemos visto a Qamar, a esa niña que queremos que venga a Espana con su familia por sus problemas respiratorios. No sé cómo expresar lo que hemos sentido. Después del reencuentro hemos hablado de cómo van, cómo les va. Nos han dicho con ese tono de desesperanza que todo sigue igual. Las condiciones del campo en alimentación, en sanidad, en información no han variado.

Campo de refugiados de Ritsona, Grecia

Lo que ha cambiado es que no existen ya las tiendas de campaña. Ahora hay lo que llaman Isobox, que tienen una dimension de seis metros cuadrados por dos ochenta. Ahí tienen que dormir, comer, hacer vida, incluida la conyugal, ya no tienen frío exterior, pero, tienen ese frío de vivir en una jaula pequeña, amontonados, hacinados.

El cura Joaquín Sánchez acompañado de más murcianos vuelve al campo de refugiados de Ritsona, Grecia



Nos encanta su hospitaliad, ya hemos cenado con ellos. Comparten su pobreza con dignidad, se sienten orgullosos de que estemos en su mesa, aunque somos nosotros los que les estamos agradecidos, muy agradecidos .

Os seguiremos contanto este encuentro de un pueblo que les arrebataron su vida y les han negado su futuro, un futuro que se traduce en fronteras cerradas.