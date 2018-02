El Colegio de Médicos de Murcia cancela unas jornadas de homeopatía en su sede tras un aluvión de críticas

No se celebrarán finalmente las III Jornadas de Homeopatía Científica y Clínica en el Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia. Tras publicarse información sobre ellas en el diario La Verdad, la institución recibió un aluvión de críticas y decidió cancelarlas.

"Al ceder el Colegio de Médicos una sala para estas jornadas daba a entender que le estaba ofreciendo el sello de calidad a estas pseudociencias", señala María José Moreno, vicepresidenta de la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia.

"En nuestra asociación contamos con socios que están muy pendientes de luchar contra las pseudociencias. No hay estudios científicos que avalen la homeopatía y hay gente que deja de utilizar medicamentos y los sustituye por pseudoterapias. Son prácticas peligrosas a la salud pública que desinforman", añade Moreno.

Varios médicos colegiados solicitaron el uso de los espacios del Colegio de Médicos para celebrar dichas jornadas, como habían hecho en años anteriores. "Íbamos a tratar algunos casos clínicos, desde el herpes hasta la psoriasis. La homeopatía no es tóxica ni incompatible con la medicina alopática. Se puede ofrecer de forma conjunta para mejorar la calidad de vida del paciente", dice Fernando Pascual Carpe, vocal de la Sociedad Murciana de Homeopatía, organización responsable de las jornadas.

"Nosotros también pagamos nuestras cuotas en el Colegio de Médicos, no entiendo por qué no podemos organizar las jornadas allí", señala Pascual Carpe. "Yo tengo una tesis doctoral en homeopatía y los médicos que practicamos la homeopatía también estamos en el sistema nacional de salud. No tiene sentido escondernos porque pasará como cuando los cristianos se reunían en las catacumbas", añade el médico.

El Colegio de Médicos explica en una nota de prensa que "cualquier médico colegiado puede hacer uso de los espacios colegiales", pero que al interpretarse la cesión de uno de los salones para la celebración de unas jornadas "como un apoyo de la organización y un respaldo a la homeopatía", decidieron revocar la cesión de sus espacios para esta actividad.

De hecho, el Colegio de Médicos de la Región de Murcia también se posiciona "en contra de las pseudociencias", al igual que la Organización Médica Colegial, según informa el comunicado. "Hace años, se disolvió la Comisión de Acreditación en Homeopatía y se eliminaron los cursos de formación con contenido homeopático", indican.

La institución también ha retirado "los datos de la Sociedad Murciana de Homeopatía de la sección de Sociedades Médicas de la web colegial y se ha creado la Comisión de Seguimiento contra las Pseudociencias, Intrusismo y Publicidad Engañosa" el pasado enero.