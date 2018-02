Miles de vecinos vuelven a pedir el soterramiento y la dimisión de Bernabé

Si hace cuatro meses los vecinos clamaban “Que no, que no queremos muro”, en esta ocasión una de las consignas más repetidas ha sido “Que no, que no tenemos miedo”, acompañados de gritos de “Resistiré” o “De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste”.

La concentración anunciada el pasado 19 de enero por la Plataforma Pro-Soterramiento para “pedir la dimisión de Bernabé por el uso partidista de las instituciones” ha contado con el respaldo de miles de personas agrupadas a las puertas de la Delegación de Gobierno.

El día que se cumplen 145 jornadas de protestas continuas, y sin perder de vista el objetivo de la concentración: “¡No al AVE en superficie!”, una parte de los allí reunidos hacía mención al germen de esta concentración: las declaraciones de Bernabé relacionando a los detenidos por lanzar artefactos explosivos a las obras del AVE con la Plataforma Pro Soterramiento.

En este sentido, la Asamblea Murcia sin muros pedían la dimisión de Francisco Bernabé y la absolución de Carlos “el profe”. Entre las consignas de este grupo también se escuchaba “Basta ya de montaje policial” o “Carlos, amigo, el barrio está contigo”.

Asamblea Murcia sin Muros

A pesar de que los asistentes a la protesta estaban convocados desde las 17:30, la intervención de Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma Pro Soterramiento, se ha retrasado una hora debido a “problemas en el acceso del equipo técnico de sonido”.

El vehículo que transporta los altavoces empleados por la Plataforma, no ha podido acceder a la calle hasta alrededor de las 18:30.

Un retraso que Contreras ha justificado por el tráfico y otros eventos, y que los vecinos han explicado a gritos como un impedimento intencionado de la policía para dificultar la concentración.

Entre el comienzo de la protesta y el discurso de Contreras, los vecinos se han agrupado en torno a los cantos Viakingos frente a la delegación del Gobierno.

Además de los conocidos temas de este movimiento, se han sumado las voces de Manuel Chacón, Joaquín “el cura de la PAH” o Ana “la abuela de las vías”. Esta última, coreada varias veces como “Ana alcaldesa”.

Contreras ha comenzado su discurso refiriéndose a la acusación por amenazas de Teodoro García, diputado nacional del PP, contra él.

El diputado @TeoGarciaEgea pide que la Fiscalía investigue al portavoz de la Plataforma @SoterramientoMu



Vergüenza de políticos peperos intentando criminalizar a los vecinos y vecinas.



Quieren meter miedo, pero sólo demuestran que quiénes están cagaos son ellos #TeoVaAlRetrete pic.twitter.com/FCtGWbmK01 — José Miguel (@jmcolmenero) 2 de febrero de 2018

El portavoz ha leído textualmente sus palabras y las de Teodoro, contrastando una versión con la otra con el objetivo de desvelar la manipulación del diputado popular.

“Lo que dije ayer lo mantengo hoy y lo mantendré mañana, a pesar de sus manipulaciones amenazantes” ha dicho Contreras, antes de explicar detalladamente a qué se refería la declaración a la que aludía García.

Después, Contreras ha empezado la parte del discurso preparada para la ocasión. Una intervención encaminada a subrayar la lucha pacífica de la Plataforma y amparada en la legalidad.

Tras veinte minutos en los que ha reivindicado las diferentes exigencias del colectivo y con un último “No queremos muros ni pasarelas. AVE si, pero soterrado”, el portavoz de la Plataforma ha dado por disuelta la concentración.

Finalmente, los vecinos han iluminado el “Tontódromo” con sus teléfonos móviles “para que toda Murcia nos vea”.