El pleno de Murcia retira la Medalla de Oro a Franco con la abstención del PP

La oposición del pleno municipal de Murcia ha aprobado la retirada de la Medalla de Oro de la Ciudad a Francisco Franco, con la abstención del Partido Popular. Ahora Murcia solicitó en enero la retirada de la conmemoración, otorgada al dictador en 1946.

Alicia Morales, portavoz de la formación promotora de la iniciativa, ha calificado esta acción como "gesto de normalidad democrática", aludiendo a que en ninguna parte del mundo se puede entender "que haya una máxima distinción de una ciudad a un dictador".

A comienzos de año Ahora Murcia alegó que se le debía retirar esta conmemoración a Franco debido a que las instituciones pública deben fomentar "los valores y los principios democráticos propios de un Estado de derecho". En este sentido, Morales indicó que "la condena al golpe de estado, a la dictadura franquista y a la represión a la que sometió a miles de ciudadanos de este país, también en nuestro municipio, se encuentra entre estos valores”.

Aprobada la moción de Ahora Murcia en #PlenoMurcia para que el Ayuntamiento retire la Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia al dictador Francisco Franco, con la abstención del PP, que deberá ejecutar el acuerdo desde el equipo de gobierno municipal. #últimaHora #MemoriaHistórica pic.twitter.com/cYaUcCTOmr — Es Ahora Murcia (@EsAhoraMurcia) 22 de febrero de 2018

Además, la edil de Ahora Murcia señaló que al margen de este caso de Franco, que resultaba "especialmente flagrante", el ayuntamiento de Murcia tendría que revisar próximamente la concesión de distinciones por parte del consistorio a distintos personajes de la dictadura franquista.

Medalla de Oro a Francisco Franco en Lorca

En 2008 la asociación de memoria histórica de la Región de Murcia "Amigos de los caídos por la libertad (1939-1945)" solicitó al ayuntamiento de Lorca revocar la Medalla de Oro de la ciudad a Francisco Franco, entregada en 1965 por el entonces alcalde de la ciudad, Lucas Guirao.

De hecho, no era la primera vez que presentaban esta petición. El 13 de diciembre de 2007 y 31 de enero de 2008 también solicitaron la retirada de la condecoración al dictador. Transcurridos casi seis meses desde la última presentación de esta propuesta en Lorca, la asociación regional instó a los grupos políticos a que no "demoraran innecesariamente el cumplimiento de ley, puesto que los honores y distinciones concedidos por un ayuntamiento deben servir para honrar a los que nos honraron y no al revés". Ninguna de las peticiones recibió respuesta.