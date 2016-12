La Navidad no perdona los desahucios. A las 14.30 de la tarde una decena de personas coreaba, entre ellas miembros de la PAH, en la puerta de la oficina del Banco Popular en la calle Trapería que "el banco de la Iglesia desahucia en Navidad".

Otras once personas permanecieron dentro de la sucursal bancaria hasta las 17.30 de la tarde hasta que los antidisturbios les obligaron a salir de allí sin violencia tras la denuncia puesta por el director de la oficina. El cura Joaquín Sánchez dijo que no sabía si "el director retiraría la denuncia más tarde o no".

Protesta antidesahucio en la Trapería / E. R.

"Con la reforma del Código Penal si estás después de las dos de la tarde protestando en una oficina bancaria te pueden denunciar. Todo el mundo piensa en la Ley Mordaza, pero hay otras herramientas de represión", dijo Joaquín el Cura. "En todo caso, hay que seguir luchando sin odio y con mucha esperanza", añadió.

Adeyemi Ojo recibe una ayuda social de 420 € y el banco le exige el pago de un alquiler de 312 € por su vivienda en la calle San Fernando de Alcantarilla. Por ley, la cantidad a pagar del alquiler social debería ser un 30% de los ingresos. "No puede haber un desahucio sin solución habitacional", señaló Diego Fernández, uno de los manifestantes.

Protesta antidesahucio en la Trapería / E. R.

El concejal de Cambiemos Murcia, Nacho Tornel, dijo que "el Ayuntamiento debe tener un parque de viviendas en acuerdo con los bancos para plantear un alquiler social alternativo en los casos de desahucios, como éste, o para los jóvenes que se quieran emancipar". "Es incluso ventajoso para los vecinos, quienes tienen deudas al no pagar los gastos de comunidad", añadió.