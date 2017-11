Podemos propone un modelo mixto de gestión de las ITV

El diputado de Podemos, Andrés Pedreño, ha propuesto en nombre de su partido un modelo de gestión mixta que regule las ITV. La propuesta de Podemos consiste, por un lado, en el mantenimiento de la ITV pública de Alcantarilla bajo el régimen de gestión directa. Por otro, en la explotación de las seis ITV restantes mediante la fórmula de empresa pública de gestión con subrogación de los trabajadores. “Tanto Podemos como PSOE aceptarían un régimen de autorización para las ITV, sin restricción alguna, si se aceptaran los dos puntos anteriores”, ha indicado Pedreño.

Según el diputado de Podemos, estas iniciativas “favorecen al conjunto de actores implicados y es la que mejor concilia las posiciones contrapuestas de las diferentes fuerzas políticas”.

Por otra parte, el dirigente político ha explicado que el gobierno del PP “es incapaz de dotar a la Región con una regulación que resulte eficiente para los ciudadanos”. En este sentido, Pedreño ha criticado que el Partido Popular no pueda generar “seguridad jurídica a todos los agentes intervinientes, empresas, sindicatos, consumidores y partido políticos”. Por ello, desde su formación consideran que “todas las partes deben hacer un esfuerzo para firmar un acuerdo”.

El diputado de Podemos ha incidido en que el gobierno regional va en contra de todo lo que debe ser un instrumento al servicio de todos los murcianos y murcianas, “una red sólida de empresas públicas, que son ya eficientes y que garantizan servicios de calidad”.

Asimismo, para Pedreño, el PP ha estado “jugando con la seguridad de todos y todas. No informa sobre las cuestiones relativas al cambio de modelo porque no le interesa. No quiere que sepamos cuánto dinero, que podría beneficiar a las arcas públicas, se va a ir a manos privadas”.

Por último, el diputado de Podemos ha resaltado que el modelo público “es mucho más garantistas desde el punto de vista de los conductores y conductoras, al igual que desde la óptica de los trabajadores y trabajadoras de las ITV”.