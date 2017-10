Vecinos de Madrid se organizan para unirse a la manifestación contra el muro del 28 de octubre

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad de Madrid ha organizado para el sábado 21 a las 11.30 una Asamblea para preparar la manifestación del próximo 28 de octubre convocada por la Plataforma Pro Soterramiento.

Mañana a las 11:30 vente a recibir a las luchadoras de @SoterramientoMu !Juntos conseguiremos parar el plan del Ministerio! #SoterramientoYa pic.twitter.com/MFo8oVHRk8 — FRAVM (@FRAVM) 20 de octubre de 2017

Por su parte, Pro Soterramiento ha comunicado que ya ha completado una decena de autobuses para la movilización. Al mismo tiempo, se han referido a las declaraciones en la Asamblea Regional del consejero de Fomento Pedro Rivera, quien confirmaba la llegada de la alta velocidad en superficie.

La Plataforma insiste en que quieren ver reflejado el soterramiento en el BOE, y aluden a que lo único que aparece hasta la fecha en el boletín es una publicación de 19 de octubre de 2015 "con la aquiescencia del gobierno regional y el ayuntamiento, en plena contradicción con la Declaración de Impacto Ambiental de 2009, cuando el gobierno aprobó la electrificación de 25.000 voltios para vías existentes AVE hasta la estación de Murcia Cargas, Nonduermas".

Paso a nivel Santiago el Mayor

En un escrito, el Ayuntamiento de Murcia ha trasladado a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que "sí concurren los requisitos fácticos y jurídicos que permiten su autorización" insta al organismo estatal a que revise el informe del pasado 20 de septiembre, en el que no autoriza el mantenimiento de dicho paso a nivel. "En el caso de Santiago el Mayor, se trata de un paso a nivel que se encuentra situado a escasa distancia de la Estación del Carmen, tratándose de un tramo de velocidad reducida para los trenes.

En el escrito se argumenta que "concurren las causas justificadas y de excepcionalidad que permiten la autorización provisional para su mantenimiento" y añaden que "a la hora de decidir sobre la garantía de permeabilidad no puede ser lo mismo un paso a nivel situado a las afueras que uno situado en una importante vía de la ciudad situada en el núcleo urbano".

Para los concejales, en el caso del paso a nivel de Santiago el Mayor concurre además la existencia de una importante y legítima reivindicación vecinal, y que de manera permanente viene exigiendo de sus autoridades que se garantice la necesaria y adecuada conexión entre los barrios de la ciudad separados por la vía férrea, y que ésta no se interrumpa abruptamente en tanto se llevan a cabo las obras de soterramiento.

En virtud de los argumentos expuestos, concluye el escrito, "se solicita la revisión de la resolución dictada, dado que entendemos que sí existen causas justificadas para autorizar el mantenimiento del paso a nivel de Santiago el Mayor, con carácter excepcional y de manera provisional, por el tiempo que duren las obras del soterramiento y hasta que técnicamente fuera posible su mantenimiento en función de tales obras".

Edu Galán y Darío Adanti, de revista Mongolia, enseñan un cartel de "no al muro" Sergio Mercader / Murcia

Homenaje de Mongolia

Como si de una concentración pro-soterramiento se tratara, el espectáculo de Revista Mongolia, llevado a cabo por los humoristas Darío Adanti y Edu Galán, se cerró en su edición en Murcia entre cánticos de “que no, que no, que no queremos muro”.

Los integrantes de las Revista satírica Mongolia mostraron, durante todo su show, su apoyo a la problemática del muro, e hicieron hincapié en que este es un tema que “merece la atención de todos los medios y no la está teniendo”.

En este sentido han aludido a que por “culpa” de unos “trapos (banderas)” nadie sabe lo que está pasando en Murcia. Una referencia al conflicto independentista catalán y las consecuentes manifestaciones. El público agradeció en todo momento y entre aplausos el apoyo mostrado por los humoristas

Al final del espectáculo, una persona del público ha sacado una bandera con insignias a favor del soterramiento, momento en el que Edu Galán y Darío Adanti lo han invitado a subir al escenario. Si bien los humoristas admitieron que no solían hacer reivindicaciones en su show “la causa lo merecía”.