La salud emocional de los mediadores en “los miércoles de mediación”

La salud emocional de los mediadores será abordada en la tertulia “Miércoles de Mediación” que esta tarde, 8 de noviembre, en el Auditorio Molinos del Río. Dichas tertulias están promovidas por el Punto Neutro de Promoción de la Mediación (PNPM) y tienen la colaboración del Ayuntamiento de Murcia.

Esta sesión está organizada por el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región (COPRM) y contará con la participación de Helena Ruiz, psicóloga, abogada, mediadora y coordinadora del área Civil y Mercantil de la Unidad de Mediación Intrajudicial de Murcia (UNIM). También estará presente Javier Cabrera, mediador y tutor de formación en la UMIM.

“La mediación es una herramienta fundamental para la gestión de conflictos que no está exenta de una exposición emocional. De ahí la oportunidad de debatir sobre la salud emocional de quienes hacen mediación”, comenta Helena Ruiz Feal.

En el 2016, la UMIM gestionó un total 596 mediaciones, producto de derivaciones judiciales. Este resultado representa un 40% más que el año anterior. “Las derivaciones son consecuencia de una decisión por parte del juez” comenta Helena Ruiz Feal, “que es el que decide enviarnos un caso tras analizarlo. También puede suceder que las partes lo soliciten”.

En este sentido, Javier Cabrera considera que “los jueces comienzan a ser conscientes de la utilidad de la mediación. Los casos de éxitos nos están respaldando”.

Sobre la charla de esta tarde, ambos mediadores buscan profundizar en su profesión desde una perspectiva similar a la de la psicología: “Los psicólogos tienen, habitualmente, sesiones de control, que se basan en reunirse con otro compañero laboral para hablar de sus propios casos”, comenta Helena Ruiz, que sostiene que “su utilidad radica en que el psicólogo utiliza estos momentos como catarsis de sus propias emociones”.

En sentido, Javier considera que “los mediadores nos encontramos en una situación parecida, ya que debemos empatizar con las emociones de las partes en nuestro trabajo”. “En una ocasión”, comenta el mediador, “un abogado no quería entrar con su cliente al no verle utilidad a la mediación. Finalmente, al ver que la otra parte lo hacía, accedió. Sin embargo, decidió que era buena idea ponerse a jugar con su móvil al ‘Candy Crush’. En estos casos el mediador debe gestionar sus propias emociones para poder continuar con el proceso, y no dejarse llevar. De esto es de lo que queremos hablar”.

Helena Ruiz señala otras situaciones que, como persona, “te pueden resonar. Como un divorcio, o un conflicto de custodia con hijos. Uno se puede ver afectado emocionalmente. Como consecuencia, tu tarea como profesional se resiente, ya que podemos tender a posicionarnos con una de las partes”.

El acto comenzará a las 19.00 horas y estará presentado por Pilar Gandía, Secretaria de la Junta de Gobierno del COPRM.

Junto con esta actividad el Colegio Oficial de Psicólogos ofrece el curso “Gestión del conflicto. Mediación y negociación”. El evento tendrá lugar el próximo 10 de noviembre y está dirigido a los psicólogos que quieran disponer de herramientas específicas para la gestión de conflictos, ya sea en un marco de mediación o negociación.

El curso será impartido por los mediadores de UMIM Helena Ruíz, Rosa María Vigueras y Javier Cabrera. Los ponentes desarrollarán una metodología activa-participativa dividida en tres grandes apartados: trabajo individual que ayuda a la minuciosidad, trabajo en pequeños grupos que ayuda al intercambio de ideas y el trabajo en gran grupo idóneo para puestas en común, trabajos y debates.