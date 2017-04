La Compañía Nacional de Danza estrena en Santander el programa 'Una noche con Forsythe'

La Compañía Nacional de Danza estrenará el próximo sábado 22 de abril en Santander el programa 'Una noche con Forsythe', dirigido por José Carlos Martínez y compuesto por tres obras del famoso coreógrafo, que se representarán a las 20.30 horas en la Sala Argenta del Palacio de Festivales.

Las tres piezas son 'Vertiginous Thill of Exactitude', con música de Schuber (Sinfonía número 9); 'Artifact Suite', de Bach (Chacona de la Partita nº 2-Eva Crossman-Hecht); y 'Enemy in the Figure', con música de Thom Willems.

Las tres piezas son obra de Forsythe, uno de los más importantes coreógrafos en la actualidad. Su trabajo ha sido calificado como la "reorientación" en la práctica del ballet, desde su identificación con el repertorio clásico hasta un arte dinámico de movimiento del siglo XXI.

La preocupación de Forsythe por los principios de la organización le ha llevado a producir un amplio rango de proyectos incluyendo instalaciones, películas así como creación basada en el conocimiento web.

Creció en Nueva York, y empezó sus estudios de danza en Florida, en Estados Unidos. Bailó en el Joffrey Ballet y el Ballet de Stuttgart antes de ser nombrado director del Ballet de Fráncfort (Alemania), compañía que transformó a lo largo de veinte años.

En 2005 fundó la Forsythe Company. Su trabajo coreográfico y las representaciones de su compañía han conquistado la aclamación del público y los más prestigiosos galardones. Ha sido elegido Coreógrafo del Año en varias ocasiones por la crítica internacional.

Las ocho obras de William Forsythe que ha puesto en escena la Compañía Nacional de Danza son: In the Middle, Somewhat Elevated, The Vile Parody of Address, Herman Schmerman, Artifact Suite, Enemy in the Figure, Workwithinwork, Quintett y The Vertiginous Thrill of Exactitude.