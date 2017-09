The Buttshakers ofrece soul y funk para inaugurar el otoño musical

Los Huesos de Portobello abre este viernes 22 de septiembre la temporada de conciertos 2017-18 de El Almacén de Little Bobby con uno de los combos más destacados de la escena soul funk europea: The Buttshakers. Liderados por la carismática Ciara Thompson (Missouri, Estados Unidos) y por una potente sección de vientos, esta big band de crudo soul & rhythm and blues promete "otra noche inolvidable con su incendiario y explosivo directo".

Ya con su primer álbum, 'Headaches & Heartaches' (2011), se labraron una excelente reputación como banda de directo. En 2013 llegó el EP 'Wicked Woman', grabado en los estudios Yeah Yeah Yeah de Hamburgo, con el que consiguieron encadilar a crítica y público europeo.

The Buttshakers no esconden las influencias de Sly and the Family Stone, Charles Bradley, Sharon Jones, Etta James o Marvin Gaye, apelando siempre al alma de los dioses de la Motown, compartiendo además escenario y raíces comunes con bandas de la talla de Dirtbombs, Bellrays, The Go Team! o Ben L'Oncle Soul, entre otros.

"Todo ello queda reflejado en su apoteósico último álbum, 'Night Shift', con el que es difícil quedarse parado en la silla o controlar los pies. Por algo se llaman los agitadores de culos", recalcan desde Los Huesos de Portobello.

Según los organizadores, Ciara Thompson "seduce con su espectacular presencia y sus ataques vocales desesperados y frenéticos". Está respaldada por una sección de vientos "maquiavélica" y una guitarra "sucia y viciosa" al más puro estilo Detroit.

"Sus temas son potentes golpes de calor que convierten sus espectáculos en una ardiente y furibunda pista de baile. Ofrecen soul etílico de alta graduación, con desquiciados números de arrollador r hythm and blues, soul sureño lleno de groove, funk subido de tono que emula la rítmica grandilocuencia de James Brown y su banda flamígera", describen.

El concierto de la banda llegada desde Lyon tendrá lugar este viernes 22 de septiembre, a partir de las 21.00 horas, en El Almacén de Little Bobby. El precio de la entrada anticipada tiene un coste de 14 euros, mientras que en taquilla será de 17 euros, gastos de gestión no incluidos. Se pueden adquirir en S.O.F. (Calle Cubo, 1) y en la propia sala (Calle del Sol, 20), además de en la web entradas.liberbank.es.