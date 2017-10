'Me gustan Cortos' regresa en Halloween por segundo año consecutivo

El festival no competitivo 'Me gustan Cortos' regresa en su segundo especial Halloween, dirigido por el realizador cántabro Juanjo Haro. El próximo martes 31 de octubre el Casyc UP (Tantín, 25) acoge de nuevo la séptima edición, a partir de las 20.00 horas. Los años anteriores, en los que se han proyectado ya más de 40 cortometrajes internacionales, han arrojado una favorable acogida de los asistentes llenando la sala de proyección.

En esta ocasión, la 'Live Horror Night II' trae nueve cortometrajes internacionales enmarcados en el género de terror. Se trata de 'Mr Dentonn', el corto "más premiado de terror de la historia", tal y como señala la organización, de Iván Villamel Sánchez, 'The Crossing' de Arseny Syuhin, 'Slash in the box' de Nick Everhart, 'The whistler' de Bryce Mcguire, 'Werewolves' de Eric Kissack, 'Dont’ move' de Anthony Melton, 'Givertaker' de Paul Gandersman, 'Chainsaw' de David Dinetzm y Dylan Trussell, -producido por el conocido director Eli Roth (Hostel)- y 'Night of the slasher' de Shant Hamassian, cortometraje que estuvo preseleccionado al Oscar.

'Me gustan cortos' es una muestra de cortometrajes "de gran calidad, avalados por múltiples premios y selecciones, que se mueven en los géneros de ciencia ficción y thriller", poco comunes en las proyecciones de nuestra región", subraya la organización.

El objetivo del festival es "dar a conocer" aquellos géneros del cortometraje que no encuentran vías para llegar al público en general y "alentar" al mismo a que consuman de forma regular cine en este formato "creando un evento de entretenimiento único" en Cantabria.